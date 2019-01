Nikolaj Jacobsen var aldrig nervøs!

Da Casper U. Mortensen i torsdagens VM-premiere mod Chile efter 25 minutter havde scoret otte mål, begyndte folk på pressepladserne at finde landsholdsstatistikkerne frem.

For kunne scoringsrekorden, der lyder på 15 mål i én kamp, stå for fald?

Men den lynhurtige venstrefløj røg på bænken i anden halvleg, og målrekorden overlevede. Og det er der én særlig grund - rekorden tilhører nemlig landstræner Nikolaj Jacobsen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Så længe jeg selv er landstræner, så bliver jeg aldrig nervøs for, om rekorden bliver slået. Der kan jeg selv styre det, haha,« grinte Jacobsen efter nedslagtningen af de sydamerikanske håndbold-miniputter.

Så er det ekstra rart at have fire gode fløje, der bliver nødt til at rotere?

»Jeg har ikke kun fire gode fløje. Jeg har 16 rigtigt dygtige spillere, så jeg kunne fint få brugt hele bænken,« lød det fra landstræneren.

Casper U. Mortensen kunne altså være blevet historisk - men han tilgav hurtigt landstræneren.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Han er sikkert glad for at holde fast på sin målrekord. Men det er fedt, at han har rekorden, og det er bare cool, at han også var venstre fløj. Respekt for, at han har lavet så mange mål,« lød det fra fløj-sputnikken.

Han er heller ikke bange for at for mange mål kan koste ham en tur på bænken i fremtiden.

»Nej, jeg frygter ikke, at han tager mig ud. Og han går ikke efter, om nogle skal slå den rekord. Vi er her for at vinde kampene og give den max gas. Det er vores fokus.«

Danmark vandt med 39-16 over Chile. Lørdag venter Tunesien i Herning.