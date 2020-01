Nikolaj Jacobsen skifter ud i sin trup inden onsdagens EM-skæbnekamp mod Rusland.

Ind kommer venstrefløjen Magnus Landin, der også er en vigtig brik i forsvaret.

I stedet er Lasse Andersson blevet siet fra. Det oplyser DHF.

Det er en kærkommen forstærkning for den danske landstræner, der forleden sagde sådan om Magnus Landin:

Magnus Landin er ny mand i den danske trup. Foto: Lars Møller Vis mere Magnus Landin er ny mand i den danske trup. Foto: Lars Møller

»Jeg savner Magnus vanvittigt meget. I kan også godt se, at der er nogle opstillinger, jeg ikke kan spille, fordi Magnus ikke er der,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Det er anden gang i turneringen, at den danske landstræner benytter sig af muligheden for at skifte en spiller ud. Efter det indledende nederlag til Island blev Jacob Holm erstattet med Morten Olsen.

Magnus Landin afslørede tirsdag over for B.T., at han faktisk havde været klar til at spille de to første EM-kampe mod Island og Ungarn, der endte med henholdsvist et skuffende nederlag oen uafgjort for Danmark.

»Jeg var velvidende om, at med den her skade kommer det til at gøre ondt i længere tid. Jeg var klar på at skulle spille, selvom det godt kunne mærkes i foden. Jeg ville selvfølgelig gerne have, at helingen skulle blive bedre, men jeg vil rigtig gerne ind så hurtigt som muligt,« siger Magnus Landin og fortsætter.

Udskiftningen betyder, at trioen Lasse Svan, Jacob Holm og Lasse Andersson nu er oversiddere til onsdagens altafgørende kamp mod Rusland.

Her SKAL Danmark vinde over Rusland, mens Island SKAL vinde over Ungarn, hvis det skal blive til en dansk plads i den ene mellemrundegruppe, hvor Norge, Sverige, Island, Slovenien og Portugal allerede er klar.

I aften fra kl. 20.30 afgøres det, om Danmark eller Ungarn napper den sidste plads.

Du kan følge Danmarks skæbnekamp mod Rusland live her hos B.T. hele aftenen - og også Island-Rusland umiddelbart forinden.