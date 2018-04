Landstræner Nikolaj Jacobsen har onsdag skiftet ud i sin danske landsholdstrup.

To spillere har forladt landsholdslejren, mens resten af spillerne er taget til Norge, hvor der i de kommende dage er Golden League.

Ifølge en kortfattet pressemeddelelse fra DHF har Rasmus Lauge 'forladt landsholdslejren af personlige årsager'. Dermed kommer han helt sikkert ikke med torsdag, når Danmark skal møde Frankrig.

Ifølge DHF forventes det dog, at playmakeren vender tilbage til lørdagens kamp mod Island.

Desuden koster en skulderskade Magnus Landin deltagelsen i Golden League-kampene. Han bliver i stedet afløst af Casper U. Mortensen, der støder til det danske landshold i Norge torsdag.

Danmark sidste kamp ved turneringen er søndag mod de norske værter.

Nikolaj Jacobsen har til Golden League i Norge valgt at udtage en masse nye navne til sin trup, der også har trænet sammen i Danmark siden mandag inden dagens afrejse.

»Vi vil rigtig gerne bruge denne samling på at udvikle, fordi det er ikke kun i dag, der tæller. Vi skal jo også tænke et skridt fremad, og der handler det om at få de unge spillere ind på holdet og give dem en fair chance. Så det handler om at kigge på nogle muligheder fremadrettet og samtidig være med til at udvikle vores unge, dygtige spillere,« har Nikolaj Jacobsen sagt tidligere på ugen.

Her er det også kommet frem, at landstræneren er bekymret for den skade, som bliver ved med at plaget Mikkel Hansen. Læs mere om det her

Sådan spiller Danmark ved Golden League: