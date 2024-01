I øjeblikket kan du se den danske herrelandstræner Nikolaj Jacobsen i TV 2-programmet 'Sæt pris på Danmark' sammen med tidligere landsholdskollega Lars Christiansen.

Men det hører til sjældenhederne, at Jacobsen gider at deltage i alt det, der følger med, når man er blevet en stor offentlig profil gennem de seneste mange år.

Du kommer ikke til at se ham i Vild med Dans eller på den røde løber til andre arrangementer.

»Nu er jeg så med i 'Sæt pris på Danmark', men det var mest af alt, fordi jeg kunne få lov til at lave det sammen med Lars. Så havde vi en undskyldning for at være sammen et par dage. Men ellers er det ikke den del, jeg går op i. Jeg kommer heller aldrig til rød løber-arrangementer,« siger han til B.T.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Selvom folk forsøger at få ham med til mere kuriøse ting, føler landstræneren, han har fået gjort det klart, hvad han gider – og ikke gider.

»Der er da også nogen, der prøver, men jeg har også fået sendt et signal om, at det deltager jeg ikke så tit i. Jeg har heller aldrig bevæget mig i de kredse,« siger han.

Opmærksomheden som dansk landstræner lever han dog fint med. Og han kan mærke, at det er taget til det seneste år efter VM-triumfen i januar 2023.

»Efter det tredje VM-guld kan jeg mærke, det har taget et godt nøk opad både på popularitet og opmærksomhed. I Danmark er vi stolte af vores håndboldherrer, og vi er de eneste, der har præsteret at vinde tre gange i træk.«

»Jeg tror ikke, der er så mange i Danmark, der ikke ved, hvem der er herrelandstræner. Der er mange, der gerne vil snakke, og det er også fint nok. De dage, jeg ikke gider det, er mit job heldigvis sådan indrettet, at jeg kan tillade mig at blive hjemme. Det er den konstante opmærksomhed, der følger med,« siger han og slutter:

»Jeg bliver jo ikke sky af den grund, når jeg bevæger mig ud. Jeg synes jo også, at jeg tager imod med åbne arme og et smil. Det vil jeg altid gøre. Hvis jeg ikke lige er til det den dag, må jeg jo blive hjemme.«

Nikolaj Jacobsen har været herrelandstræner siden 2017, hvor han overtog jobbet fra Gudmundur Gudmundsson.

Lørdag aften spiller Danmark mod Grækenland. Du kan læse om grækerne og deres kendskab til Mikkel Hansen LIGE HER.

Der er kampstart 20.30, og du kan følge kampen live her på bt.dk.