For stregspilleren Benjamin Jakobsen er håndbold-VM forbi, inden det rigtigt begyndte.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har besluttet at sortere Aalborg-spilleren fra truppen. Her har der været en mand i overskud, siden Magnus Bramming blev ekstraindkaldt tidligere på ugen.

Dansk Håndbold Forbund oplyser, at Benjamin Jakobsen nu forlader den danske VM-lejr. Det oplyser DHF på sin hjemmeside.

Dermed blev der i denne omgang ikke slutrundedebut til den 29-årige stregspiller, som ikke har været en del af kamptruppen på noget tidspunkt i turneringen.

Benjamin Jakobsen er noteret for tre A-landskampe helt tilbage i 2013 og har ikke været i aktion i landsholdsdragten siden.

I Simon Hald, Magnus Saugstrup og Anders Zachariassen rummer den danske VM-trup yderligere tre stregspillere. Landstræneren har altså ikke vurderet, at der bliver brug for Benjamin Jakobsen i resten af turneringen.

Med Jakobsens exit er truppen igen på de oprindelige 20 spillere. Magnus Bramming får lov at blive i lejren og tage kampen op med Magnus Landin og Emil Jakobsen om spilletiden på venstre fløj.

Danmark kvalificerede sig lørdag aften til kvartfinalen ved at besejre Japan med 34-27.

Holdet mangler fortsat at spille en enkelt kamp i mellemrunden mandag mod Kroatien.