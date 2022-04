Han overtog en kæmpe succes, men han blev hurtigt klar over, at noget var helt galt.

For da håndboldtræneren Nikolaj Jacobsen havde sagt 'ja' til drømmejobbet som dansk landstræner, var der særligt én ting, han måtte ændre med det samme.

Det fortalte han mandag aften på scenen i Cirkusbygningen under et eksklusivt talkshow med ham og fodboldlandstræner Kasper Hjulmand.

»Der manglede noget glæde, energi og gnist på holdet. Jeg gad ikke at høre på, at de havde det, for jeg kunne ikke se det inde på banen,« lød det fra landstræneren.

I stedet for at dvæle med tidligere store triumfer og et OL-guld, ville han have spillerne til at tage mere ansvar:

»Først når de havde blå mærker på kroppen efter en kamp, så kunne de komme og sige, de spillede i landsholdstrøjen. Og så skulle de komme med noget humør og tilføre gruppen noget – ellers kunne de lige så godt blive hjemme.«

Netop den besked faldt dog ikke i god jord hos enkelte af de danske stjerner.

»De blev småfornærmede, for der skulles prikkes til stoltheden,« fortalte Nikolaj Jacobsen.

Noget tyder dog på, at den kontante besked hjalp, for cirka 18 måneder senere vandt han nemlig VM-guld med landsholdet.

Tidligere mandag aften satte den danske landstræner desuden ord på sit livs største tragedie.

