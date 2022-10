Lyt til artiklen

For små tre uger siden meddelte Nikolaj Jacobsen, at han og familien var ramt af en stor sorg.

Hustruen Lenettes mor, Mary, var netop gået bort. Det meddelte håndboldherrernes træner på Instagram.

Over for B.T. sætter han nu flere ord på den triste hændelse og valget om at dele det med omverdenen.

»Det var egentlig ikke på den måde for at give noget af mig selv. Jeg valgte jo også at vente med at gøre det til efter begravelsen, fordi jeg ikke ville have noget opmærksomhed udefra, inden det var overstået,« siger Nikolaj Jacobsen.

»Det var vigtigt for mig. Det her er to mennesker – nu er Lenettes far her stadigvæk, og heldigvis – der har betydet meget for mig.«

Landstræneren lagde opslaget op – som du kan læse i bunden af artiklen – 22. september. Men han ventede altså helt bevidst med at informere offentligheden om, at familien var ramt af et dødsfald.

»Opslaget var egentlig mest af alt en kærlighedserklæring til min svigermor. Det, som hun har gjort for mig, mine børn, men også Lenette jo,« forklarer Nikolaj Jacobsen.

»Derfor valgte vi også at sige, at jeg ventede med at lægge det op til begravelsen, så det ikke fik noget opmærksomhed inden.«

Nikolaj Jacobsen og Lenette har været gift siden 1999, og de har sammen tre børn – Freja, Sille og Linus.