Undervejs i kampen dirrede han.

Nikolaj Jacobsens temperament blev testet af både dommere og underpræsterende stjerner. Men da han trådte ud af banen efter en pauver dansk indsats og 24-24 mod Ungarn, var landstræneren anderledes fattet.

»Det er håndbold. Jeg har oplevet mange værre ting i livet end at tabe en håndboldkamp. Der er ikke noget, der kommer til at ryste mig. Selvom jeg taber en håndboldkamp, bliver det tirsdag i morgen alligevel,« siger Nikolaj Jacobsen.

Den kølighed betyder dog ikke, at håndboldlandstræneren ikke er ramt. Det er han.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Og han kiggede ud over sit hold for at finde svaret på, hvordan normalt så gode spillere kunne præstere på så lavt et niveau.

»Jeg er overrasket over præstationen i dag. Jeg er overrasket over, at vi kan lave så mange fejl. I lørdags fungerede mange ting godt, men der var Island bare gode. I dag er jeg overrasket over, at vi lavede så mange fejl og virkede så nervøse, som vi gjorde,« siger Jacobsen.

Danmark hang efter i store dele af kampen, og Nikolaj Jacobsen så et nervøst mandskab på banen. Muligvis på grund af den der helt nagende tanke i baghovedet om, at et nederlag ville sende de danske verdensmestre hjem fra EM allerede inden mellemrunden.

»Man skal ikke underkende det nye format. Når vi taber til Island, har vi ryggen mod muren. Selvom man prøver at lade være at tænke tanken, kan man ikke lade være med at tænke den tanke, at man efter to kampe kunne have været smidt hjem,« siger Jacobsen og fortsætter.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er hårdt - også når man er i en situation, som vi er i. Når holdene spiller mod os, kan de spille frit. Der er ikke noget forventningspres, og det hele ligger på os. Derfor er det her format ekstremt hårdt. Specielt, når vi taber den første kamp. Det tyngede os mere, end jeg lige havde håbet på.«

Danmark kan ikke tage hjem endnu. Med de rigtige resultater, kan danskerne snige sig med videre til mellemrunden. Men det kræver ikke bare sejr over Rusland i den sidste gruppekamp. Det kræver også hjælp.

»Vi er alle sammen skuffede. Vi ville ikke have stået i den her situation. Nu kan vi ikke selv afgøre det. Nu er vi nødt til at håbe på vores islandske kammerater, hvis man kan tillade sig at kalde dem det. Det er de i hvert fald på onsdag,« siger Nikolaj Jacobsen, der ikke bryder sig om den situation.

»Det er ikke rart.«