Coronavirussen lagde nok en gang sin klamme hånd ned over en sportsbegivenhed, da Danmark torsdag aften besejrede Island ved EM.

For optakten til det nordiske opgør havde været fuldstændig kaotisk, da den ene positivtest efter den anden tikkede ind på det islandske hold.

Og landstræner Nikolaj Jacobsen erkendte efter sejren, at det efterhånden er svært at samle tankerne omkring håndbold – når virussen raserer på spillerhotellernes gange.

»Det er sindssygt forstyrrende. Der tikker jo noget ind hele tiden. Det er sindssygt!«

»Jeg bliver nødt til at sige, at det er vanvittigt svært at holde fokus på håndbolden. Vi prøver vores bedste, men det er en vanskelig opgave,« lød det fra den danske landstræner.

Han har siden gruppespillet i Budapest konstateret, at en del af modstanderholdene har et meget afslappet forhold til coronaboblerne på hotellerne.

Alligevel er han chokeret over udviklingen, der har sendt mere end 60 EM-spillere i coronakarantæne.

»Jeg tror ikke, at der var nogen, der havde forestillet sig, at det ville udvikle sig sådan her. Vi var nok godt klar over, at der ville komme nogle tilfælde, men at det har udviklet sig sådan, havde vi jo ikke set komme.«

»Jeg ved sgu ikke engang, om en tæt coronaboble havde ændret noget – sådan som den virus raser for tiden.«

Frygter du, at vi nu kommer til at se danske smittetilfælde efter at have mødt et islandsk hold, hvor smitten tydeligvis flyder?

»Hvad skal jeg sige? Vi kan ikke gøre noget. Turneringen fortsætter. Jeg tror, at vi alle har frygten hver dag. Alle sidder spændt og venter på testsvar. Der er jo ikke andet for end bare at krydse fingre.«

»Vi vil alle gerne vinde på fair vis – og spille med og mod de bedste spillere i verden. Men det kan ikke lade sig gøre nu,« konstaterede Nikolaj Jacobsen.

Han kunne – på den sportslige front – dog glæde sig over, at Mathias Gidsel tydeligvis var kommet sig over det tryk i maven, han pådrog sig i gruppekampen mod Slovenien.

Gidsel scorede ni gange i alt og var afgørende, da det spidsede i 28-24-sejren over Island.

»I anden halvleg er det kun Mathias og Mads (Mensah, red.), der for alvor tør at gå mod mål og løse tingene. Så vi er alle sindssygt glade for, at Mathias er frisk igen.«

»Han er helt klart oppe på øverste hylde, når det kommer til de bedste højre backs i verden.«



Danmark møder Kroatien på lørdag – en sejr kan endegyldigt sikre en dansk semifinalebillet.