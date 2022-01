Usikkerheden har plantet sig i den danske EM-lejr, efter målvogter Jannick Green mandag blev testet positiv for corona.

Det erkender landstræner Nikolaj Jacobsen, som modtog nyheden om coronasmitten med stor frustration.

»Først tænkte jeg: ‘Pis!’. Så tænkte jeg på, hvem Jannick bor på værelse med i forhold til smitte, og hvad betyder det omkring afrejse til Ungarn. Og så tænker man jo alle mulige skrækscenarier,« siger Nikolaj Jacobsen.

»Spreder det sig osv.? Lige nu har det ikke gjort det, men det bliver først lige inden, vi rejser, at vi ved, om vi er sikre.«

Målmanden Jannick Green er blevet testet positiv for corona. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Målmanden Jannick Green er blevet testet positiv for corona. Foto: Mads Claus Rasmussen

Så hvor presset er du over situationen lige nu?

»Lige nu prøver jeg at abstrahere fra det for, at det ikke skal fylde for meget oppe i hovedet. Men det ligger hele tiden og lurer. Og der går lang tid, før jeg ved noget definitivt. For Jannick testede positiv i går, og har han smittet nogen, jamen så slår det måske først ud om fire-seks dage. Og har han så smittet nogen, hvor mange har han så smittet?«

»Så lige nu opererer jeg fra dag til dag og krydser fingre for, at vores daglige pcr-test ikke er positive,« siger Nikolaj Jacobsen og tilføjer:

»Selvfølgelig er det synd for Jannick. Men lige nu er det vigtigste at få det inddæmmet, og at der forhåbentlig ikke er andre smittede end Jannick.«

Landstræneren ved endnu ikke, om den positive test betyder, at Jannick Green misser EM-slutrunden.

»I forhold til danske regler kunne vi jo bare isolere ham, og så kunne han godt nå at blive klar, men problemet er, at lige nu må du ikke rejse ind i Ungarn 15 dage efter en positiv test. Men der er måske nogle andre ting, der kan komme i spil, det er lidt svært at få overblik over lige nu,« siger Nikolaj Jacobsen.

Usikkerheden har plantet sig i den danske EM-lejr, efter målvogter Jannick Green mandag blev testet positiv for corona.