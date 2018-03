Magnus Saugstrup, Tim Sørensen og Lasse Møller.

Ikke just velklingende navne i landsholdssammenhæng, hvilket deres fakta da også understreger.

Tilsammen har de spillet otte landskampe, men trioen er med i Nikolaj Jacobsen nyeste trup, som er blevet udtaget mandag.

Her har den danske landstræner i den grad rystet posen i forhold til den kommende Golden League-turnering, hvor der er masser af nye navne med. Kombineret med ni spillere, der var 'med omkring' EM-truppen i januar. Det skriver DHF på sin hjemmeside.

»Det er en træningsturnering, hvorfor vi har mulighed for at prøve nogle af de unge af, som måske kan komme mere fast omkring landsholdet i fremtiden. Samtidig har vi også nogle mere rutinerede spillere med fra den danske liga, som vi gerne vil se nærmere på,« siger Nikolaj Jacobsen.

Omvendt har han valgt at give nogle af de spillere fri, der i øjeblikket har et hårdt program.

»Det er også vigtigt at vi har mulighed for at spare nogle af de spillere, der slider med kampe i både Champions League og deres respektive ligaer. Derfor fremstår truppen også som en god blanding af noget ungdom og noget rutine,« siger Nikolaj Jacobsen.

I den forbindelse skal det nævnes, at Mikkel Hansen godt nok er udtaget, men PSG.spilleren deltager kun i den indledende træningssamling i Brøndby. Han rejser ikke med til Norge, hvor Golden League spilles i denne omgang.

Landsholdet mødes 2. april.

Sådan spiller Danmark ved Golden League:

Torsdag 5. april: Frankrig-Danmark

Frankrig-Danmark Lørdag 7. april: Danmark-Island

Danmark-Island Søndag 8. april: Norge-Danmark