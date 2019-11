'For Helvede, Frank.'

Sådan har du sikkert hørt Casper Christensen råbe efter Frank Hvam flere gange i 'Klovn'-serien og filmene med samme navn.

Når 'Klovn 3 - The Final' udkommer næste år, kan det være, at herrehåndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen, der er vant til at råbe af sine spillere, selv skal modtage en svada fra Casper Christensen.

I hvert fald er succestræneren, der førte Danmark til VM-guld i januar, på rollelisten i den nye 'Klovn'-film.

Nikolaj Jacobsen kommer på glatis i 'Klovn 3'. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nikolaj Jacobsen kommer på glatis i 'Klovn 3'. Foto: Liselotte Sabroe

Det afslører Nikolaj Jacobsens bror, Søren Frank, der er kendt som en af klubkongerne i det Københavnske natteliv, over for Euroman.

Det fynske brødrepar har aldrig offentligt skiltet med, at de er brødre, men det er altså tilfældet.

Søren Frank har samarbejdet med Casper Christensen omkring natklubber i København, og det er den vej igennem, brødreparret har sneget sig med ind i den kommende 'Klovn'-film.

»Casper (Christensen, red.) og Frank (Hvam, red) har jo nærmest en kunstnerisk tradition for at involvere rigtige mennesker fra deres omgangskreds i deres 'Klovn'-projekt, som så spiller ekstreme udgaver af sig selv. Og det er det helt samme her.«

»Casper rakte ud, og så siger man selvfølgelig ja. Også selvom de synes, at man skal fremstå som en fuld klubejer med en seriøs bror som Nikolaj. Og så kan jeg vist ikke sige meget mere uden at få ørene i maskinen. Men jeg kan godt love, at det bliver grænseoverskridende. Også for Nikolaj,« siger Søren Frank til Euroman.

Søren Frank og Nikolaj Jacobsens forhold som brødre bliver uddybet i den nye biografi om Nikolaj Jacobsen 'Fra legebarn til verdensmester', der er skrevet af journalisten Kurt Lassen.

De danske håndboldherrer skal forsøge at lave et hattrick på de største landsholdstitler til januar, når der spilles EM i Norge, Sverige og Østrig.

Spanien er forsvarende europamestre til januar, mens Danmark besidder titlerne som verdensmestre og olympiske mestre.