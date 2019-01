De elsker ham i Boxen. Det kan måles på decibelskalaen. De elsker ham også i Tyskland. Og i Sverige findes der simpelthen også mennesker som holder af ham.

Det er Nikolaj Jacobsen, og det er manden, som lige nu kunne flå hovedet af fire kattekillinger og stadig blive valgt som dansk statsminister. Landstræneren nyder en vanvittig popularitet, som kun Mikkel Hansen for alvor kan hamle op med på håndboldlandsholdet.

Det kan landsholdsspillerne også godt mærke.

»Nikolaj er en elsket mand og en tidligere storspiller for Danmark også. Selvom han stadig er ung, har han også allerede bevist med sin trænerkarriere, at han leverer utroligt store resultater med de hold, han har,« siger Niklas Landin.

Kiels legendariske hold med blandt andre Magnus Wislander (nr. tre fra venstre øverst) og Nikolaj Jacobsen (nederst til venstre) Foto: KAY NIETFELD Vis mere Kiels legendariske hold med blandt andre Magnus Wislander (nr. tre fra venstre øverst) og Nikolaj Jacobsen (nederst til venstre) Foto: KAY NIETFELD

Men hvem er han så, ham Nikolaj Jacobsen, som onsdag kan sende Danmark i VM-semifinalen med det rigtige resultat mod Sverige?

De fleste kender ham nok som den smilende ekspert på TV 2, som i mange år stod januar efter januar ved siden af sin gamle landsholdsmakker og ven Lars Christiansen og talte danskerne igennem den ene slutrunde efter den anden. Mange kender ham også som den finurlige fløj med håndled som en kuglelejer, men også født i en tid, hvor det danske landshold ikke rigtig kunne spille med om medaljerne.

Og så er der jo 'landstræneren' Nikolaj Jacobsen. Manden, hvis ansigt til tider rammer nye og usete nuancer af rød på sidelinjen, hvis tingene ikke går Danmarks vej. Og den sidste side var der ikke mange, der havde set komme, da Nikolaj Jacobsen selv trådte rundt i håndboldsko i tyske og danske haller.

»Man mærkede ikke hans temperament, da han var spiller. Der var tider, hvor han kunne blive arrig på modstanderen. Men jeg har set ham rigtig meget i Rhein-Neckar Löwen som træner, og det temperament synes jeg aldrig, at han viste som spiller,« siger den svenske håndboldlegende Magnus Wislander, der var holdkammerat med Nikolaj Jacobsen, da Kiel var kongerne af håndboldverdenen.

Da jeg spillede med ham på banen og også var i selskab med ham, så jeg ham ikke rigtig som en fremtidig træner. Magnus Wislander om Nikolaj Jacobsen

Magnus Wislander kender Nikolaj Jacobsen særdeles godt. Både den gamle og den nye version. For der er forskel på spilleren og træneren. Den nu 54-årige ekspert på svensk radio havde aldrig gættet på, at Nikolaj Jacobsen skulle ende som træner, da de to trænede og spillede sammen.

»Jeg er meget overrasket. Da jeg spillede med ham på banen og også var i selskab med ham, så jeg ham ikke rigtig som en fremtidig træner. Det har overrasket mig, men han har utrolig god forstand på håndbold og er taktisk dygtig, så jeg er ikke overrasket over, at han er dygtig,« siger Magnus Wislander og beskriver håndboldspilleren.

»Nikolaj var jo altid glad og for det meste i godt humør. Han var måske ikke altid den mest flittige til træning, men han er absolut den bedste fløjspiller, som jeg har set. Han var fantastisk og havde timing i kontraspillet og håndboldintelligens,« siger Wislander.

Det er ikke tit, at de danske træninger er åbne for pressen under VM i Danmark. Men en ting går igen, når man spørger spillerne til deres træner. Han rammer balancen mellem sjov og ballade og seriøsitet helt perfekt.

Nikolaj Jacobsen i Boxen til jubelbrøl. Foto: Claus Fisker Vis mere Nikolaj Jacobsen i Boxen til jubelbrøl. Foto: Claus Fisker

Han stikker hovedet ind i tv-billedet, når Mads Mensah bliver interviewet. Han laver gas med journalisterne, hvis de pludselig støder til en presseseance en anelse for sent. Og nå ja, så smækker han med døren og råber hovedet af spillerne, hvis de ikke præsterer.

»Det var et fint sceneskifte fra Gudmundur Gudmundsson, som var meget fokuseret på, hvad vi skulle gøre indadtil, til Nikolaj, som er meget mere udadvendt og er dygtigere med pressen. Udover at han er ærlig, får han altid sagt mange fornuftige ting, som fanger dem hjemme i stuerne,« siger Henrik Møllgaard, som roser landstrænerens evne til at få bragt landsholdsspillerne sammen.

»Ud over at han er en rigtig god fyr, så har han været eminent til at få skabt et sammenhold. Og det er ikke så nemt i dansk håndbold, hvor alle gerne vil være afgørende spillere. Der er så meget kvalitet, at de fleste i bruttotruppen på 28 mand godt kunne være med til at præge sådan en slutrunde. Så det er hårde odds at få skabt et sammenhold, hvor alle ror i samme retning, men det gør Nikolaj fantastisk,« siger Møllgaard.

En ting er, hvad den populære danske træner gør i omklædningsrummet for at samle sine spillere og få det bedste ud af dem i en intens slutrunde. Noget andet er den kærlighed, han høster, når han lige træder ud på banen et par minutter før spillerne.

Fire mand om Nikolaj Niklas Landin: »Han er meget vellidt blandt alle spillere. Han har den moderne tilgang til det. At der er spas og løjer til træning, men stadig seriøsitet, når der skal være det. Han nyder stor respekt fra samtlige spillere. Jeg kan også høre fra dem, jeg spiller på klubhold med, at det har de meget respekt for, at han kører det på den måde. Så han ikke kører militær-stil, hvor træneren ikke kan snakke med spillerne uden for håndboldverdenen.« Casper U. Mortensen: »Nikolaj er jo altid en glad dreng, men han forventer også meget af os. Og hvis vi ikke overholder vores aftaler, får vi også at høre for det. Det skal vi også. Han er en god motivator, og han formår at indstille os rigtig godt taktisk hver eneste gang mod vores modstander.« Henrik Møllgaard: »Jeg tror, de fleste danskere stadig kan huske Nikolajs tryllerier som spiller. Og udover det så har han i en del år også gjort sig som en populær tv-ekspert, og han er også anerkendt for sit gode håndværk som håndboldtræner.« Magnus Wislander: »Vi taler stadig sammen. Min familie var heroppe i lørdags, og der snakkede vi med Lenette og børnene også. Når vi mødes, snakker vi sammen.«

For Nikolaj Jacobsen er altså bare den, som scorer de største bifald. Og det kan han godt lide. Det lægger han slet ikke skjul på. Men det bunder også i fortiden som superstjerne i en tid, hvor Danmark altså slet ikke var i nærheden af Sverige, som man møder i kampen om en semifinale i Boxen.

»Jeg synes nu, at enkelte spillere også får et solidt jubelbrøl. Men jo, for mig, som har gået igennem en meget anonym tid som aktiv landsholdsspiller, hvor vi ikke vandt noget, og hvor vi som regel spillede i halvtomme haller rundt omkring, så er det en fantastisk oplevelse at få lov til at prøve. Og jeg er utrolig stolt, og jeg værdsætter alle de klapsalver, jeg får. Dem er jeg meget stolt af - jeg sætter stor pris på den måde, de danske fans tager imod mig,« siger landstrænerne selv.

Det er Nikolaj Jacobsen. Den fantastiske håndboldspiller, som de færreste havde set som en kommende landstræner - ja, sågar bare som en træner. Men det er han, og han er populær ud over det sædvanlige. Også hos i hvert fald et par af de svenskere, han skal stå over for onsdag aften.

Supermålmandsparret Andreas Palicka og Mikael Appelgren har Nikolaj Jacobsen som træner i Rhein-Neckar Löwen til daglig.

Hidsig Nikolaj Jacobsen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Hidsig Nikolaj Jacobsen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Jeg har haft ham nu på fjerde år i Rhein Neckar Löwen, og Nikolaj er en person, man altid kan tale med. Han er meget åben, og han har en dialog med sine spillere. Det er rart at have en træner, man kan tale med. Og så er han også en fantastisk håndboldtræner,« siger Mikael Appelgren og forklarer den danske landstrænerens status i den tyske klub, som han har vundet mesterskabet med to gange.

»Han er meget populær i klubben. Jeg var med til det første mesterskab, og det er også noget specielt for den region, at man tager det første tyske mesterskab. Så bliver man populær. Han har lidt legendestatus,« siger Appelgren.

Legendestatus kan Nikolaj Jacobsen også få i Danmark med VM-guld på hjemmebane.

Hvis han da ikke allerede har det.