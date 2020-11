IHF - det internationale håndboldforbund - har lavet en lang række restriktioner, som skal sikre, at VM i Egypten i januar bliver afviklet forsvarligt og uden fare for deltagerne.

Men uanset hvor meget IHF forsøger, så er det lige nu umuligt at fjerne uroen i maven hos de forsvarende danske verdensmestre.

Dertil er den aktuelle situation med corona-pandemien alt for usikker.

Det siger landstræner Nikolaj Jacobsen, som mandag var samlet med sine spillere for første gang i næsten ti måneder.

»Er der et VM, så er der jo et VM. Det er mit job at tage af sted så, og så stoler jeg på, at der er styr på tingene,« siger Jacobsen og fortsætter:

»Men det er da klart, at lige nu tror jeg da, at alle har betænkeligheder. Det er ikke kun mig. Jeg tror, det gælder alle spillere og ledere: ‘Nå, skal man være tre uger langt væk hjemmefra og hvor sikkert kan de gøre det?’. Det er vel egentlig meget naturligt, tænker jeg,« siger den danske landstræner.

Nikolaj Jacobsen vil dog ikke for alvor gå ind ind i en diskussion om, hvorvidt det er forsvarligt at afvikle VM. Han påpeger, at der fortsat er mere end to måneder, til slutrunden fløjtes i gang, og at folk med indsigt i corona-pandemien indtil videre har vurderet, at man godt gennemføre VM-slutrunden.

Og det er det, han lige nu vælger at forholde sig til.

»Der er nogen, der beskæftiger sig med det her hver dag, og der er nogen, der sidder og vurderer, om det er forsvarligt og sikkert at spille VM. Og de bruger mere tid på det, end jeg gør. De må vide, om det kan lade sig gøre eller ej,« siger Nikolaj Jacobsen.

Denne uges samling - der byder på EM-kvalkampe mod Schweiz og Finland - er den første siden EM-fiaskoen for snart ti måneder siden.

Men selvom trænere og spillere ikke har set hinanden i øjnene siden nedturen i Sverige, så skal der ikke padles for meget rundt i gammel dårligdom i denne uge, fastslår Nikolaj Jacobsen.

»Vi skal ikke lave en dyb evaluering af EM, det er der gået for lang tid til. Og den har jeg også haft individuelt med store dele af spillerne.«

»Så det bliver ikke sådan en dybdegående evaluering, men selvfølgelig kommer vi til at bruge erfaringerne fra EM i forsøget på at blive bedre; kigge på nogle af de ting, som vi skal have gjort bedre i forhold til at skabe bedre resultater næste gang,« siger landstræneren.