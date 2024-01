EM-finale. Søndag. Mod Frankrig.

Det er fakta efter 29-26-sejren over Tyskland fredag aften.

Men der var lidt malurt i bægeret, da den danske forsvarskrumtap Magnus Saugstrup var ude i store dele af kampen.

»Magnus får et vrid i ryggen, meget mere kan jeg ikke sige. Men det var umuligt for Magnus at spille angreb i dag, så var det rart, at Simon Hald var ekstremt scoringssikker. Det har han også været for Aalborg,« siger Jacobsen og fortsætter.

»Det var rigtig fint med Hald, og så skal vores fantastiske lægeteam udrette nogle mirakler med Magnus til på søndag, fordi vi kan ikke skifte så mange forsvarsangrebs-udskiftninger. Der kommer franskmændene med et helt andet tryk både i kontra og hurtig midte,« lyder det.

Landstræneren jubler over den først EM-finale i 12 år for landsholdet. Og den første EM-finale med ham selv i spidsen.

»Jeg er da sindssygt stolt. Det er da fantastisk, at vi bevarer roen og kæmper os tilbage. Vi finder moralen, vi får kæmpet os godt tilbage, for vi er pressede,« lyder det ærligt.

»Det var en meget fysisk kamp. Især de første 20 minutter. Tyskland dækker hårdt og godt op. Vi har svært ved at løse det, men vi får lidt ro på med syv-mod-seks-spillet. Vi får ro på kampen, men også på hallen, så der ikke kommer de fysiske konfrontationer.«

Og nu vil han nyde sejren. Lidt endnu.

»Jeg håber da lige, jeg kan nyde den i en time endnu, så venter der lidt natteroderi,« siger han med henvisning til forberedelserne mod Frankrig.

Danmark spiller finale 17.45 søndag. Og ja! Du kan følge alt her på bt.dk.