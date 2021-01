Norges kvartfinalenederlag kommer ikke bag på Danmarks landstræner. Han ser ingen fordel i at møde Spanien.

Norge var regnet som hed guldkandidat ved håndbold-VM, men det kommer ikke bag på den danske landstræner Nikolaj Jacobsen, at det er Spanien og ikke nordmændene, Danmark står over for i fredagens semifinale.

På forhånd anså Jacobsen Spanien som favorit i kvartfinalen, og de regerende europamestre sendte da også Norge hjem med en forholdsvis klar 31-26-sejr.

- Jeg er egentlig ikke så overrasket. Da jeg så, at Norge skulle spille mod Spanien, havde jeg Spanien som vinder. Norge har historisk set haft rigtig svært ved at vinde over spanierne, siger Nikolaj Jacobsen.

Norge blev tidligt i kampen alvorligt handikappet af, at holdets stjernespiller Sander Sagosen pådrog sig en skade i maven.

Samtidig har nordmændene haft barsk modstand tidligere i turneringen, og det har givetvis kostet mange kræfter.

- Spanien har brugt mange spillere gennem turneringen, mens Norge har haft en hård vej til kvartfinalen, og nordmændene har ikke så mange bagspillere at tage af.

- Jeg tror, at de spanske spillere var friskere, og de var da også generelt bedre spillende i kampen, siger Nikolaj Jacobsen.

Han mener dog ikke, at det nødvendigvis er en dansk fordel at slippe for de stærke nordmænd, der har taget sølv ved de seneste to VM-slutrunder.

- Der er ingen tvivl om, at nordmændene har nogle spillere, der mand-mod-mand ville kunne gøre rigtig ondt på os.

- Til gengæld har Spanien så bredt et hold med så mange, der byder ind, at det er lidt sværere at kunne sætte ind over for en enkelt mand eller to, siger Nikolaj Jacobsen.

Under hans ledelse har Danmark mødt Spanien en enkelt gang. Ved EM i 2018 vandt Danmark 25-22 i den indledende runde, men Spanien endte alligevel som europamester.

/ritzau/