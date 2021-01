I et vanvittigt drama mod Egypten endte Mikkel Hansen med en uvant skurkerolle - inden det så alligevel endte med en dansk sejr.

Danmark var snublende tæt på at vinde i den første forlængede spilletid, da Mikkel Hansen lavede en kæmpe fejl, som endte med at koste ham et rødt kort og samtidig forærede Egypten et straffekast.

Det betød, at egypterne fik udlignet og pressede kampen ud i endnu en omgang forlænget spilletid.

I det hele taget havde den danske stjerne en svær kamp, hvor han lavede unormalt mange fejl.

Det erkendte landstræner Nikolaj Jacobsen da også efter opgøret, hvor han konstaterede, at Mikkel Hansen var hæmmet af at have tilbragt flere dage i sygesengen med maveproblemer.

»Vi kunne nok alle se, at Mikkel ikke er 100 procent fit endnu, men jeg synes jo, at de chancer, vi kommer til, er på grund af hans gode overblik og afleveringsteknik. Og så har han jo selvfølgelig en uheldig rolle i den første omkamp - det må en så rutineret spiller ikke gøre,« siger Nikolaj Jacobsen og fortsætter:

»Men som jeg også sagde til spillerne efter kampen; sådan er det jo i livet, og man må gerne lave en fejl, og så skal man lære af den og forsøge at lade være med at lave den igen.«

Nu venter der danskerne en hviledag, før den fredag står på semifinale mod Spanien.

Og det bliver formentlig med en hævntørstig Mikkel Hansen på banen.