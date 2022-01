Nikolaj Jacobsen var begejstret for bronzen, men ikke særligt begejstret for afviklingen af EM-slutrunden i Ungarn og Slovakiet.

Sådan kan landstrænerens sindstilstand sammenfattes, da han efter sejren over Frankrig skulle gøre status over det tredje mesterskab på lige godt et år.

»Jeg synes, det har været en mærkelig turnering. Man kan godt mærke, vi har været sammen i fire ud af 13 måneder. Vi har måske skullet kæmpe lidt mere til den turnering her for at holde os mentalt inde i tingene,« siger han og fortsætter:

»Vi har skullet arbejde med at finde noget mere energi og skullet arbejde med os selv for at komme op i det gear, som man skal være i til et europamesterskab. Det har været hårdere denne gang, end det måske har været de to andre gange (til VM og OL, red.).«

»Det er fire måneder, hvor du har været… spærret inde på et hotelværelse vil jeg ikke sige, men tæt på. Og så gå ud og stadig finde nogle kræfter frem. Det gør mig vanvittigt stolt af mit hold. Det havde jeg også været, selvom vi havde tabt i dag.«

Derfor var det også glæden, der fyldte mest for Nikolaj Jacobsen, som med sejren på 35-32 over Frankrig nu har vundet tre medaljer på stribe - og fire i alt som landstræner.

Men han ville alligevel gerne stikke lidt mere til EHF og arrangørerne - blandt andet for deres manglende evne til at skabe en corona-boble, hvor EM-deltagerne har kunnet føle sig sikre.

»Som jeg har sagt mange gange, så er det ikke ret inspirerende ting, vi bliver budt. At komme herned og finde ud af, at der stort set ikke er en boble, og at vi stort set skal klare os selv. Det gør jo en lidt skuffet, at man ikke får mere opbakning fra arrangørernes side.«

»Så jeg synes, det har været en mærkelig turnering. Suverænt den længste af dem alle. Det er en måned, der har været fed at være sammen med drengene, og så har det også været røvsygt for at sige det ligeud,« lyder det fra landstræneren.