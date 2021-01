Der gik et sus igennem både den danske bænk og tv-kommentatorerne mandag aften.

For midt i første halvleg røg den danske målvogter Niklas Landin i gulvet efter et uheldigt sammenstød med Emil Jakobsen.

Han vred sig i smerte, og der blev da heller ikke taget nogle chancer med målmanden, der straks blev sendt ud på bænken efter situationen, hvor hans støtteben blev ramt og overstrukket den forkerte vej.

Tirsdag morgen kunne landstræner Nikolaj Jacobsen dog fortælle, at det ser ud til, de i landsholdslejren tror på, at Landin spiller onsdag.

Niklas Landin slog sig gevaldigt under kampen mod Kroatien. Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Niklas Landin slog sig gevaldigt under kampen mod Kroatien. Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Indtil nu i hvert fald. Jeg har ikke hørt andet. Så lige nu er status egentlig ganske fint på truppen rent fysisk. Men der er stadig meget rumlen i maven. Der er stadig mange, der har dårlig og tynd mave,« siger landstræneren.

Niklas Landin fortalte selv efter kampen, at han frygtede, hans VM var slut.

»Det er jo det knæ, som jeg er blevet opereret i tidligere på sæsonen. Så det er klart, at min første tanke var, at det her er 'noget rigtig lort',« fortalte målvogteren, der dog spåede, at han ville blive klar til onsdagens kvartfinale mod Egypten.

Udover Niklas Landin har et hovedbrud været Mikkel Hansen, der er en af dem, der har været hårdt ramt af dårlig mave. Men adpurgt om risikoen for at Mikkel Hansen ikke spiller onsdagens kvartfinale lyder svaret:

»Det anser jeg ikke for at være sandsynligt. Mikkel spiller i morgen, det er jeg ret sikker på. Men i hvilket omfang og i hvilken forfatning, det ved jeg ikke,« siger Nikolaj Jacobsen.

Netop maveproblemer har været et af de store emner i landsholdslejren, for det er ikke kun de daske stjerner, der er blevet ramt.

Slovenien rejste hjem fra VM med 12 tilfælde, og også den danske TV 2-vært Morten Ankerdal måtte melde fra til mandagens dækning.