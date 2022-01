Mathias Gidsel måtte udgå med det, der lignede en alvorlig knæskade i første minut af Danmarks bronzekamp mod Frankrig.

Stjernens skade fyldte da også en del efter kampen, selvom landsholdet havde sikret sig bronze efter et drama, der først blev afgjort i forlænget spilletid.

Og umiddelbart var det ikke opløftende nyheder, som landstræner Nikolaj Jacobsen komme med omkring Gidsels uheld.

»Jeg kan ikke sige andet, end det er ikke de bedste meldinger, vi har fået. Men jeg kan ikke sige så meget lige nu. Nu må vi afvente og se. Og så må Mathias få undersøgt knæet på et senere tidspunkt for at finde ud af helt nøjagtigt, hvad der er sket.«

»Han er selvfølgelig rigtig ked af det. Men nu skal vi nok få lidt humør på ham. Og så må den unge mand tænke positivt, indtil der er faldet en afgørelse i hvert fald,« sagde han efter kampen til den danske presse i MVM DOME.

Det var et solouheld i et returløb efter kampens første angreb, som sendte Mathias Gidsel i gulvet og kostede ham deltagelsen i resten af kampen.

Der er altså endnu intet overblik over skadens omfang, men holdkammeraterne kunne berette om en meget påvirket Gidsel.

Anfører Niklas Landin var blandt dem, der havde talt med højre backen i omklædningsrummet efter den danske sejr.

»Jeg er utrolig ærgerlig over, at det slutter for ham (med en skade, red.). Nu var han glad for, at vi fik tredjepladsen, så det ikke var helt forgæves, men nu må vi vente og se, hvad scanningen siger. Men han var meget nedtrykt, så det var jeg utrolig ked af at se,« sagde Landin.

Opdateres...