Herrelandsholdet risikerer at blive alvorligt svækket til VM i Egypten.

Lige nu tyder meget nemlig på, at coronasmittede Henrik Toft Hansen ikke når at blive klar til slutrunden.

Det fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen.

»Det er forholdsvis usikkert, om Henrik kommer med. Henrik er stadig mærket af sin corona, og lige nu går vi og afventer en negativ test. Men jeg vil gå så langt og sige, at det ikke ser godt ud,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Henrik Toft Hansen risikerer at misse VM. Foto: Henning Bagger

Han understreger samtidig, at det er afgørende, at Henrik Toft Hansen når at aflevere en negativ test og møde ind i landsholdslejren inden afrejse 12. januar – ellers er stregspilleren definitivt ude af VM.

»Det er ikke aktuelt, at han kan støde til dernede. Det er svært at få folk derned, og så har han heller ikke været med i nogen træninger op til. Så bliver det også svært,« siger Nikolaj Jacobsen.

Henrik Toft Hansen har været med til at vinde både OL, EM og VM med Danmark, og han har i en årrække spillet en central rolle i begge ender af banen. Han står noteret for 126 kampe og 218 mål for landsholdet.

I weekenden indkaldte landstræneren Aalborg-spilleren Benjamin Jakobsen som erstatning for Henrik Toft Hansen, da det stod klart, at stregspilleren ikke kunne møde ind i lejren på grund af coronavirus.

Dermed kan Benjamin Jakobsen se frem til at få sin slutrundedebut, hvis Henrik Toft ikke når at teste negativ i tide.