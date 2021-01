Nikolaj Jacobsen måtte onsdag morgen puste sig lidt op over for den danske pressestand.

Da snakken faldt på Nikolaj Jacobsens offentlige skideballe til målmand Emil Nielsen for halvandet år siden, blev det for meget for landstræneren. Han ville ikke længere have siddende på sig, at han dengang havde kaldt målmanden for en 'useriøs sportsmand'.

»Igen er vi ude i, at én fjer bliver til fem høns. Jeg har ikke sagt, at Emil ikke var en seriøs sportsmand – jeg har sagt, at der var nogle ting, som Emil ikke var seriøs nok omkring.«

»Og så er det jo, at I nu engang elsker at køre tingene op – og så starter den ene historie, så starter den anden historie, og så får det sådan set bare lov til at udvikle sig,« lød det kontant fra landstræneren.

KAIRO 20210117 Danmarks tränare Nikolaj Jacobsen och målvakten Emil Nielsen under söndagens match i handbolls-VM, grupp D, mellan Kongo-Kinshasa och Danmark på Cairo Stadium Sports Hall.

»Lad mig slå fast: Jeg har ikke sagt, at Emil ikke er en seriøs sportsmand. Det har jeg aldrig sagt.«

Tilbage i maj 2019 forklarede Nikolaj Jacobsen, hvorfor han ikke havde udtaget Emil Nielsen til en landsholdssamling på følgende måde:

»Emil overholder ikke de krav, som der er ved at være en seriøs idrætsmand. Emil er ikke med, fordi han ikke har overholdt de ting, som vi har aftalt med ham. Blandt andet har han ikke passet det træningsprogram, der er aftalt med Michael Bruun (målmandstræner, red.),« sagde Nikolaj Jacobsen til TV 2.

I dag er landstræneren tilfreds med den 23-årige Nantes-målmands tilgang til livet som håndboldprofessionel.

KAIRO 20210115 Danmarks tränare Nikolaj Jacobsen (th) och Mikkel Hansen (tv) under fredagens match i handbolls-VM, grupp D, mellan Danmark och Bahrain på Cairo Stadium Sports Hall.

»Han træner godt på mange områder. Når vi er i hallen, så er Emil altid den sidste, der går ud, fordi han elsker at stå og have skud de skud sammen med spillerne.

»Jeg har sagt, at der var nogle ting, han skulle blive bedre til, hvis han skulle i betragtning til landsholdet. Det arbejder han på. Der er stadig ting, han kan gøre bedre, men jeg synes, han har taget et skridt, efter han er kommet til Nantes.«

»Men at sige, at jeg har sagt, at han ikke er en seriøs sportsmand, det er en historie, der bare er blevet bedre og bedre i pressen. Det har intet med mig at gøre,« understregede Nikolaj Jacobsen.

Emil Nielsen fik søndag aften sin slutrundedebut, da Danmark bøllebankede DR Congo med 39-19. Målmanden blev efterfølgende kåret til kampens spiller.