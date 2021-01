Danmarks håndboldherrer havde en skuffende EM-slutrunde for et år siden, hvor landsholdet røg ud allerede i gruppespillet.

Efterfølgende var pressen hård ved de forsvarende verdensmestre. Præstationerne var simpelthen langt under niveau.

Landstræneren Nikolaj Jacobsen mener, at pressen nogle gange kun kigger på resultatet og ikke det store billede. Det siger han til Politiken.

»Hvis jeg skal være ærlig, så har det været dybt kritisabelt. Man kan ikke bare kigge på resultatet. At få hug på det er én ting. Men de evalueringer, der blev lavet i pressen efterfølgende, har jo været været …«

Danmark slog Norge med 31-28 i en testkamp torsdag aften. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmark slog Norge med 31-28 i en testkamp torsdag aften. Foto: Henning Bagger

Nikolaj Jacobsen erkender, at resultaterne ikke var tilfredsstillende, men mener samtidig, at niveauet på banen kunne have været værre.

Han peger eksempelvis på, at Danmark kun tabte én kamp ved slutrunden, og det var mod Island i åbningskampen, hvor holdet tabte med et mål.

I interviewet med Politiken siger landstræneren helt konkret, at han synes, kritikken var for 'unuanceret'.

Og Nikolaj Jacobsen mener faktisk, at åbningskampen mod Island var en god håndboldkamp. Blandt andet derfor synes han, at kritikken er forfejlet.

Nu har Danmark fokus på VM-slutrunden i Egypten, der spilles fra 13. til 31. januar. Det er første gang, at der kommer 32 nationer til start ved VM i håndbold.

Nikolaj Jacobsens tropper er blandt favoritterne til den samlede sejr, og landsholdet fik en god optakt torsdag aften, da Norge blev besejret med 31-28 i en testkamp.