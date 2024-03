Niklas Landin, Mikkel Hansen, Simon Pytlick og Mathias Gidsel sidder over, når Danmark møder Schweiz i test.

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen giver et landsholdshvil til en række store profiler, når Danmark møder Schweiz i en testkamp 16. marts.

Navne som Niklas Landin, Mikkel Hansen, Simon Pytlick og Mathias Gidsel er ikke med i den trup, som Jacobsen udtog fredag.

- En stor del af truppen er dem, der også var med til EM. Men især i bagkæden har jeg valgt at give pause både til nogle af de lidt ældre spillere i truppen og nogle af dem, der var hårdest belastet under EM med tanke på, at det er et tætpakket OL-år, siger landstræneren i en pressemeddelelse.

Det giver plads til spillere, der ikke var med til EM i januar, hvor Danmark blev nummer to efter Frankrig.

Jacobsen har blandt andet udtaget Kevin Møller, Anders Zachariassen, Lasse Andersson, Jacob Holm, Mads Hoxer og Lasse Møller, der alle tidligere har vundet VM-guld for Danmark.

- Var det ikke et OL-år, havde jeg nok eksperimenteret lidt mere. Men jeg vil også gerne se nogle af de spillere an, der var tæt på at komme med til EM og give dem en chance, siger landstræner Nikolaj Jacobsen

Samlingen i marts byder også på gensyn med Skjern-stregspilleren Emil Bergholt, der har været ude med en korsbåndsskade. Aalborgs Thomas Arnoldsen er med igen efter et halvt års håndboldpause oven på en fysisk og mentalt hård periode.

- Thomas har været igennem en svær tid men er godt på vej tilbage. Han er et stort talent og en spiller, vi har en tro på, skal være en del af landsholdet fremadrettet. Så må vi se, om det allerede bliver til OL eller næste gang, siger Nikolaj Jacobsen.

Testkampen spilles i Aarhus.

- Det er fint for os at få en landskamp mod en god modstander som Schweiz, hvor vi kan få testet nogle ting af.

- Samtidig er det vigtigt for mig, at vi får tre gode træninger og givet nogle af de spillere, der ikke har været med i noget tid, tryghed i rutinerne igen, lyder det fra Jacobsen.

