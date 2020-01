Det danske samfund bevæger sig i en forkert retning.

Vi mangler respekt, taler alt for grimt og behandler ikke hinanden så godt, som vi burde gøre.

Det mener landstræner Nikolaj Jacobsen, som B.T. har besøgt forud for EM-slutrunden.

»Vi har en god økonomi, og vi har stort set ingen arbejdsløshed. Vi burde egentlig gå og smile til hinanden, være gode ved hinanden og hjælpe hinanden mere, end vi gør,« siger Nikolaj Jacobsen, der har inviteret indenfor i familiens villa på Thurø i Det Sydfynske Øhav.

Nikolaj Jacobsen sammen med hunden Alvin i køkkenet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nikolaj Jacobsen sammen med hunden Alvin i køkkenet. Foto: Nils Meilvang

Man mærker tydeligt på landstræneren, at det er et emne, som betyder noget for ham.

Hans kropssprog bliver mere livligt, ordene flankeres af fægtende arme, og stemmen får pludselig mere power.

Derfor er der også bid i den kritik, han sender af sted mod landets fremmeste politikere, som ifølge Nikolaj Jacobsen er en væsentlig del af forklaringen på problemet.

»Jeg synes jo, at politikerne griber tingene helt forkert an. Det handler hele tiden om at finde fejl ved hinanden i stedet for at gøre sig selv god. Og politikerne lægger jo også kimen til den tone, vi har i Danmark. På det punkt synes jeg, at de fejler big time.«

»Jeg synes ikke, at de i deres tone er gode nok i forhold til at skulle være forbilleder for de unge mennesker og den danske befolkning generelt. Der synes jeg sagtens, man kan gribe tingene bedre an – og gøre det på en mere sober og konstruktiv måde. Og have lidt mere respekt for hinanden. De bør tænke noget mere over, hvordan de fremstår.«

»Det er ærgerligt, synes jeg. Men altså… Det er jo over det hele – ikke kun i Danmark. Vi kan jo kigge mod USA, der handler det jo hele tiden om at finde skidt under neglene. Men det synes jeg bare, vi bør holde os for gode til. Det er vores land for godt til,« siger den danske verdensmester.

Særligt irriteret bliver Nikolaj Jacobsen over, at danske politikere - og voksne i det hele taget – ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, hvordan deres opførsel smitter af på de yngre generationer. De har nemlig en speciel plads i hans hjerte.

Som tidligere efterskole- og højskolelærer har Nikolaj Jacobsen et stort fokus på, at børn og unge bliver præget af de rigtige værdier.

Nikolaj Jacobsen hjemme i Svendborg Foto: Nils Meilvang Vis mere Nikolaj Jacobsen hjemme i Svendborg Foto: Nils Meilvang

»Man snakker meget om, at vi skal lære vores børn ikke at mobbe. Men hvad er det, vi selv gør på de sociale medier hele tiden? Vi gør ikke en skid andet. Det er så dobbeltmoralsk. Lige så snart vi kan komme af sted med det, så ryger vi til tastaturet og skriver knap så pænt om andre mennesker.«

»Men når du skriver de der ting, tænker du så over, om du ville have, at dine børn sagde sådan til andre mennesker? Det tænker jeg ikke, du ville have. Så tænker jeg, at dine børn ville få skældud.«

»Hvis man nu engang imellem, inden man sagde eller skrev noget, tænkte over; 'ville jeg egentlig have, at det her blev sagt til mig - eller vil jeg egentlig have, at det blev gjort mod mig, det der?'. Så tror jeg, at vi kunne leve i noget bedre fred og fordragelighed,« lyder det fra landstræneren.

Af samme grund er det et punkt, 48-årige Nikolaj Jacobsen selv har været og stadig er opmærksom på i forhold til opdragelsen af sine tre børn, Freja, Sille og Linus, som han har sammen med konen Lenette.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

»Jeg prøver at lære dem, at når du træder ud af døren der (han nikker i retning af hoveddøren, red.), så skal du være den bedste version af dig selv. Gå ud og gør en forskel og gør noget godt for andre mennesker. Og så skal du behandle folk, som du gerne selv vil behandles,« siger han.

Der er altså ingen tvivl om, at det at have respekt for sine medmennesker er en metertyk hegnspæl i Jacobsens livsfilosofi.

Det gælder således også på lørdag, hvor Nikolaj Jacobsen og Danmark åbner EM mod den Island.

Modstanderne trænes af Gudmundur Gudmundsson, Jacobsens forgænger som dansk landstræner, og han har ligeledes trænet to af de største islandske profiler i sin tid i Rhein-Neckar Löwen.

Blå bog Navn: Nikolaj Bredahl Jacobsen Født: 22. november 1971 Privat: Gift med Lenette – sammen har de børnene Freja, Sille og Linus Klubkarriere: 1990-1997: GOG 1997-1998: Bayer Dormagen 1998-2004: THW Kiel 2004-2007: Viborg HK Landsholdskarriere: Landskampe/mål: 148/584 Trænerkarriere: 2004-2007: Spillende assistenttræner i Viborg 2007-2012: Assistenttræner i Bjerringbro-Silkeborg 2012-2014: Cheftræner i Aalborg Håndbold 2014–2019: Cheftræner i Rhein-Neckar Löwen 2017-: Landstræner for Danmark Titler som træner: Dansk mester (2012) Tysk mester (2016 og 2017) Tysk pokalvinder (2018) Tysk Super Cup (2016, 2017 og 2018) VM-guld (2019)

»Når jeg skal møde Island i åbningskampen, så vil jeg da helt vildt gerne slå Gudmundur og Island og to af mine gamle spillere. Men jeg kommer da ikke ud og sviner nogen af dem til, eller siger noget, der gør, at det kan gavne mine chancer for at vinde.«

»Så vil jeg da hellere vinde på en fair og en sober måde. Og så i øvrigt have respekt for dem samtidig,« siger han.

Landstræneren pointerer henover spisebordet, at han ikke ønsker at fremstille sig selv som en helgen i debatten og erkender også, at han selv har tabt fatningen nogle gange.

Men han mener, at man i højere grad bør tænke sig om, før man skyder med skarpt – både verbalt og på sociale medier.

Nikolaj Jacobsen har efter hjemkomsten til Danmark slået sig ned på Thunø lige udenfor Svendborg. Her går han tur på stranden sammen med hunden Alvin. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nikolaj Jacobsen har efter hjemkomsten til Danmark slået sig ned på Thunø lige udenfor Svendborg. Her går han tur på stranden sammen med hunden Alvin. Foto: Nils Meilvang

Og så bør flere måske spørge sig selv, om de sociale medier bringer noget positivt med sig. Det har Nikolaj Jacobsen selv gjort, og den dårlige tone og ’de mange sure opstød’ har fået ham til at skrue drastisk ned for brugen af disse.

Så vil han hellere gå en tur med sin hund Alvin, der trofast sidder ved hans side i køkkenet.

Instagram-kontoen har fået lov at overleve, fordi han ’laver lidt sjov med sine børn derinde’. Men alt andet er droppet.

»Jeg bruger ikke Facebook længere af den simple grund, at der er mange sure mennesker derinde, der ikke gør noget godt for mig eller min familie.«

»Twitter gider jeg slet ikke have. Jeg plejer at sige, at så interessant er jeg ikke. Så må andre folk jo selv finde ud af, om de synes, det er interessant, det de mener – så det skal ud på nettet,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen.