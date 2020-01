Nikolaj Jacobsen manglede noget i EM-nederlaget til Island.

Mikkel Hansen præsterede med sine ni mål, og Rasmus Lauge scorede også fem, men var præget en anelse af den skade, der har holdt ham ude af træning de seneste dage.

Og da der måske manglede den bagspiller med ekstra speed i fødderne, måtte landstræneren kigge langt.

Ja, måske endda helt ud på tribunen. For derude og uden for truppen sad Morten Olsen. Med en spritny titel som Bundesligaens bedste spiller i 2019 klistret på sig.

Foto: Liselotte Sabroe

Ham kunne landstræneren muligvis godt have brugt, og han afslører også, at Morten Olsen er i spil til at blive skiftet ind i truppen allerede inden mandagens kamp mod Ungarn.

»Ja, det er han bestemt,« siger Nikolaj Jacobsen, som dog ikke allerede nu kunne afsløre, om han ville ende med at lave den ændring.

»Nej, det kan jeg ikke. Det ved du også godt.«

Foruden Morten Olsen sidder også Magnus Landin og Lasse Svan Hansen ude med skader og er ikke en del af truppen. Mens Morten Olsen kan blive skiftet ind allerede mandag, er udsigterne lidt længere for de to andre.

Morten Olsen. Foto: Liselotte Sabroe

»Mandag bliver for tidligt. Vi er nødt til at vente til efter mandag, før vi kan få dem med,« siger Nikolaj Jacobsen.

De tre spillere er et godt billede på nogle af de udfordringer, som landstræneren har bakset med i optakten til EM.

Rasmus Lauge har også været ramt af en skade, der holdt ham ude af flere optaktskampe, mens målmand og anfører Niklas Landin ikke har trænet i et par dage på grund af et maveonde.

»De uheld, vi har haft med skader og sygdom, gør ikke, at vores arbejdsbetingelser bliver bedre. Jeg synes, at Møllgaard gjorde det rigtig fint på venstre fløj, så han afløste Magnus ganske fint.«

»Men jeg ville da gerne have haft, at Niklas havde trænet de seneste to dage, og at Lauge havde trænet. Men sådan er det jo en gang imellem,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han skulle direkte hjem og kigge video. For der er ingen tvivl om, hvor vigtig den kamp nu er.

»Nu handler det om at forberede os på Ungarn. Vi ved godt, at den kamp skal vindes nu. Ellers er det overstået,« siger landstræneren.

Og det er altså mandag aften, at Danmark igen spiller. Denne gang mod Ungarn, men stadig på den halve hjemmebane i Malmö Arena.