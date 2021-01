VM er blevet udvidet til 32 hold, og det er blandt andet grunden til, at Danmark efter fem kampe endnu ikke har mødt et europæisk hold.

Det har fra visse sider affødt en kritik af niveauet ved VM i Egypten.

Men den køber Nikolaj Jacobsen ikke. Slet ikke.

På søndagens pressemøde blev landstræneren spurgt, om kvaliteten ved VM er på et acceptabelt niveau – og om det ikke udvander produktet, at nationer som Bahrain og Uruguay er med i mellemrunden.

Det spørgsmål fik Nikolaj Jacobsen til at skyde med skarpt.

»Jeg er nødt til at sige, at så følger du simpelthen slet ikke med, og så synes jeg, du har alt for lidt respekt for de hold, der er med til VM, og de mennesker, som prøver at gøre deres bedste. Så jeg vil faktisk slet ikke svare på dit spørgsmål, som jeg synes er helt ude i hampen.«

Derefter blev landstræneren spurgt, om der ikke var brug for et A- og B-mesterskab. Hertil lød svaret kort og kontant:

»Nej.«

Nikolaj Jacobsen ville til gengæld gerne tale om, at han langt hen ad vejen er imponeret af det, han har set fra sine spillere ved dette VM.

Derfor er han heller ikke bekymret over, at Danmark kommer til at gå ind til onsdagens kvartfinale uden at have haft kniven for struben i gruppespillet og mellemrunden.

»Jeg synes, vi har spillet godt og været bedre end de andre på rigtig mange områder, og så må vi se, hvordan vi står, og hvordan vi reagerer på det hele, når vi bliver presset for alvor – for det kommer højst sandsynligt til at ske i kvartfinalen. Vi er et forholdsvis ungt hold med mange spillere, som ikke har stået i den her situation før,« siger landstræneren og tilføjer:

»Men det har været fedt at se de unge. Det tegner rigtig godt for fremtiden, at vi har mange unge med, som også får slutrundeerfaring og præsterer rigtig godt.«

Danmark møder mandag aften Kroatien i den sidste kamp i mellemrunden, men kampen er reelt uden betydning. Landsholdet har nemlig allerede sikret sig både en plads i kvartfinalen samt førstepladsen i gruppen.

Og det er meget belejligt for danskerne, da endnu flere spillere nu er blevet ramt af maveonde i VM-lejren – det kan du læse mere om her.