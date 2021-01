Landsholdet anno 2021 er uden en række af de store stjerner, som har været nøglespillere i det seneste årti.

Der er eksempelvis ingen Rasmus Lauge, Hans Lindberg og brødrene Toft Hansen med, når danskerne på tirsdag flyver til VM i Egypten.

En blanding af skader, corona-sygdom og et generationsskifte har kostet deres deltagelse – og dermed må landsholdet undvære kvartettens kæmpe erfaring og i alt 669 landskampe.

Landstræner Nikolaj Jacobsen erkender da også, at den store udskiftning betyder, at han har mere travlt end normalt ved de få træningspas, som landsholdet har på programmet, inden titelforsvaret begynder.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det er jo nogle tunge afbud og nogle dygtige spillere at mangle. Så der er mange usikkerhedsfaktorer. Men jeg synes jo stadig, vi har et rigtig godt hold og dygtige spillere, og dem arbejder vi så med, og så må vi se, hvor dygtige vi er ved slutrunden,« siger han og tilføjer:

»Men det er klart nok, at vi nok er lidt mere usikker på niveauet denne gang end tidligere.«

Er det her den mest usikre indgang, du som landstræner har haft til en slutrunde?

»Jeg ved ikke, om 'usikker' er det rigtige ord. Hvordan kan man formulere det … Man er nok lidt mere tvivlsom omkring, hvor vi står henne. Usikker lyder lidt mere negativt.«

»Men det er klart, at vi mangler en masse erfaring, og vi skal nok lige bruge lidt tid på at finde os selv. Vi skal huske på, der er mange nye spillere med, og så har vi jo altså næsten heller ikke været samlet i et år,« siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark stiller til start i Egypten med en trup på 20 spillere – heraf var blot 11 med, da Mikkel Hansen & co. vandt VM-guld på hjemmebane for to år siden.