Martin Larsen, Johan Hansen og den skadede Henrik Toft Hansen kommer ikke med ved VMs åbningskamp.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har torsdag morgen sorteret trioen fra til truppen mod Chile i aften.

Dermed er der de tilladte 16 spillere i den trup, som i Københavns Royal Arena på hjemmebane begynder jagten på VM-guldet.

Den danske trup ser ifølge DHFs hjemmeside sådan ud:

Nikolaj Jacobsen har bestemt sig. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nikolaj Jacobsen har bestemt sig. Foto: Liselotte Sabroe

Målvogtere

Niklas Landin, THW Kiel

Jannick Green, SC Magdeburg

Stregspillere

René Toft Hansen, Vészprem

Anders Zachariassen, Flensburg-Handewitt

Simon Hald, Flensburg-Handewitt

Fløjspillere

Casper U. Mortensen, FC Barcelona

Magnus Landin, THW Kiel

Lasse Svan, Flensburg-Handewitt

Hans Lindberg, Füchse Berlin

Bagspillere

Mikkel Hansen, PSG Paris

Nikolaj Markussen, Bjerringbro-Silkeborg

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mads Mensah, Rhein-Neckar Löwen

Rasmus Lauge, Flensburg-Handewitt

Morten Olsen, TSV Hannover-Burgdorf

Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg

Nikolaj Markussen er blevet klar til den første VM-kamp. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nikolaj Markussen er blevet klar til den første VM-kamp. Foto: Liselotte Sabroe

​Kampen mod Chile fløjtes i gang klokken 20.15 i Royal Arena. Du kan selvfølgelig følge kampen live her hos B.T.

Danmark er ved VM på hjemmebane desuden i indledende gruppe med Tunesien, Saudi Arabien, Østrig og Norge.

Nicolaj Jacobsen har op til VM fortalt til B.T., at han er den mest pressede håndboldtræner i verden.

»Jeg tror, alle trænere har en eller anden form for stress. Nogle mere end andre - og jeg har nok lidt mere end de fleste, i og med at jeg pt. er den eneste i håndboldverdenen, der både har ansvaret for et landshold, der er store forventninger til, og et klubhold, der er store forventninger til. Så lige nu tør jeg godt tillade mig at sige, at jeg er den mest pressede håndboldtræner i verden,« har landstræneren sagt. Læs hele interviewet om søvnløse nætter og konstante bekymringer her