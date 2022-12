Lyt til artiklen

Danmarks landstræner Nikolaj Jacobsen har netop sat navne på de 18 spillere, der i januar skal jagte guld ved herrernes VM i Sverige og Polen.

Og her er der blevet plads til et par overraskelser blandt de ellers mange velkendte navne, når de danske stjerner rejser over på den anden side af Øresund for at jagte den tredje VM-guldmedalje i træk.

Den unge Mads Hoxer fra Aalborg Håndbold er nemlig udtaget til det stjernespækkede mandskab efter et forrygende efterår.

Det samme er Simon Pytlick, Lukas Jørgensen og Lasse Møller. Og dermed kan alle fire få slutrundedebut.

De kommer til at læne sig op ad store navne som Mikkel Hansen, Mathias Gidsel, Rasmus Lauge og Niklas Landin, som på forhånd var selvskrevet til truppen.

Derudover er det værd at bemærke, at målvogteren Emil Nielsen er blevet forbigået af den danske landstræner – på trods af et stærkt efterår i storklubben FC Barcelona.

VM-slutrunden bliver afholdt i Sverige og Polen, hvor Danmark lægger ud med at spille sine indledende gruppekampe mod Belgien, Bahrain og Tunesien.

Første kamp er mod Belgien 13. januar i Malmø Arena.

Du kan se hele Nikolaj Jacobsens VM-trup herunder:

Målvogtere:

Niklas Landin, THW Kiel

Kevin Møller, Flensburg-Handewitt

Fløjspillere:

Magnus Landin, THW Kiel

Emil Jakobsen, Flensburg-Handewitt

Hans Lindberg, Füchse Berlin

Johan Hansen, Flensburg-Handewitt

Stregspillere:

Magnus Saugstrup, Magdeburg

Lukas Jørgensen, GOG

Simon Hald, Flensburg-Handewitt

Bagspillere:

Rasmus Lauge, Veszprem

Mathias Gidsel, Füchse Berlin

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mads Mensah, Flensburg-Handewitt

Mikkel Hansen, Aalborg Håndbold

Jacob Holm, Füchse Berlin

Simon Pytlick, GOG

Lasse Møller, Flensburg-Handewitt

Mads Hoxer, Aalborg Håndbold