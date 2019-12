Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget sin EM-bruttotrup på 28 mand.

Det er blandt disse spillere, at landstræneren skal udtage den endelige trup på 16 spillere, som skal kæmpe om guld i januar.

Mest opsigtsvækkende er det, at Barcelona-spilleren Casper U. Mortensen, som blev knæskadet under VM i januar, ikke er nået at blive så fit, at han er med i landstrænerens overvejelser.

Herunder kan du se de 28 spillere, der i første omgang har klaret cuttet. Nikolaj Jacobsen udtager den endelige trup d. 16. december.

Målvogtere

Niklas Landin

Emil Nielsen

Jannick Green

Kevin Møller

Fløjspillere

Magnus Landin

Magnus Bramming

Emil Jakobsen

Lasse Svan

Hans Lindberg

Johan Hansen

Stregspillere

Anders Zachariassen

Magnus Saugstrup

René Toft Hansen

Henrik Toft Hansen

Benjamin Jakobsen

Bagspillere

Nicklas Kirkeløkke

Nikolaj Markussen

Rasmus Lauge

Henrik Møllgaard

Mads Mensah Larsen

Mikkel Hansen

Morten Olsen

Michael Damgaard

Lasse Andersson

Nikolaj Øris

Jacob Holm

Martin Larsen

Lasse Møller