Tre gange guld på stribe.

Det er aldrig sket før, men det er ikke desto mindre det, landstræner Nikolaj Jacobsen og håndboldherrerne skal forsøge at lykkes med, når de skyder VM i gang i Malmø i januar.

Sidst man spillede på de kanter, blev det til en kæmpe fiasko i EM-gruppespillet, da Danmark sensationelt røg hjem før tid.

Den oplevelse skal gemmes helt væk og erstattes af nye minder, lyder det fra landstræneren.

Nikolaj Jacobsen vil slette den dårlige oplevelse fra 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nikolaj Jacobsen vil slette den dårlige oplevelse fra 2020. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har noget at revanchere fra sidst, vi var i Malmø, hvor vi skuffede en masse danske fans. Det vil vi gerne råde bod på denne gang og give dem, der kommer til Malmø en bedre oplevelse end sidst. Det bliver forhåbentligt fedt at komme til Malmø med en masse danske tilskuere. Det er rart, vi ikke skal rejse så langt til at starte med i hvert fald,« siger han til B.T.

Mandag satte Jacobsen navn på de 18 spillere, der skal forsøge at vinde guldet – heriblandt er der hele fire potentielle slutrundedebutanter. Simon Pytlick og Lukas Jørgensen fra GOG, Mads Hoxer fra Aalborg Håndbold og så Lasse Møller fra Flensburg-Handewitt, der efter et utal af alvorlige skader endelig kan være med.

Forventningen er, at de alle kan levere i januar.

»Lukas Jørgensen har spillet fremragende for GOG i en lang periode. Mads Hoxer har gjort det virkelig godt, efter han er kommet til Aalborg og specielt også i Champions League. Der var ikke særlig meget tvivl om Simon Pytlick. Han har gjort det fremragende. Og det gjorde han også sidst, han var med. Det er altid godt at gøre det godt, når man er med landsholdet,« siger Jacobsen og fortsætter:



»Lasse Møller har skullet bruge noget tid efter sin lange knæskade. Den seneste måneds tid har han spillet virkelig godt for Flensborg. Han har jo noget af det, som alle mine bagspillere måske ikke har – og det er skuddet fra distancen, hvor vi tror, at de kvaliteter, Lasse besidder, er noget, vi kan få brug for i en lang turnering,« lyder det.

Danmarks første kamp er mod Belgien 13. januar. VM-gruppen tæller desuden Bahrain og Tunesien.