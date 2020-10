Nikolaj Jacobsen drømmer om en ændring i håndboldspillet.

Og gerne så hurtigt som muligt.

Det er – en smule overraskende, måske – ikke den udskældte syv-mod-seks regel, som landstræneren er blevet træt af.

Derimod har Nikolaj Jacobsen fået nok af reglen om, at man har seks afleveringer til at gøre angrebet færdig, når dommeren hæver armen for at markere for passivt spil.

Det siger han i et interview med TV 2 Sport.

»Der er blevet lavet nogle fine regler. Jeg synes egentlig ikke, at syv-mod-seks-spillet er den største udfordring. Jeg er rigtig træt af reglen med seks afleveringer. Det er for mange, når armen kommer op. Dommerne er også alt for lang tid om at løfte armen. Vores angrebsspil er blevet alt for langsomt. Vi har alt for lange angreb.«

»Hvis vi hele tiden skal vente på seks afleveringer, har vi lige nu nogle angreb, der er helt oppe og vare halvandet til to minutter, og det er ødelæggende for sporten. Jeg synes, at vi skal ned på tre afleveringer, maksimalt fire, efter at armen er oppe, og dommerne skal løfte armen noget før,« siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 Sport.

Den danske landstræner samles i næste uge med sine spillere for første gang siden EM-fiaskoen i januar. Her skal landsholdet spille to EM-kvalkampe mod Schweiz og Finland.