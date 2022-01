Skuffende fredag – men flot EM!

Mens skuffelsen stak ud af hver en pore hos de danske spillere efter det overraskende klare nederlag til Spanien i EM-semifinalen, var landstræner Nikolaj Jacobsen overraskende afklaret, da han listede ud til de ventende journalister.

Selvom Danmark badede sig igennem gruppespil og mellemrunde, havde landstræneren tidligere i turneringen efterlyst den helstøbte kamp, hvor holdets potentiale blev udfoldet i samtlige 60 minutter.

Den kamp ramte danskerne i den grad heller ikke i fredagens semifinale. Alligevel ville Nikolaj Jacobsen ikke erklære sig skuffet over den samlede danske EM-indsats:

»Nej, det er jeg ikke. Prøv at hør her – vi har spillet seks kampe, hvor vi har haft rigtig godt styr på det. Så synes jeg også, at vi spiller en rigtig flot kamp mod Frankrig.«

»I dag er jeg skuffet over, at vi ikke kunne løse tingene bedre. Men ellers synes jeg, at vi har spillet en rigtig flot turnering indtil nu. I dag er vi skuffede, for vi havde sat næsen op efter en finale.«

Angrebsspillet var langt under vanligt niveau. Hvad gik galt?

»Vi har svært ved at få fart i bolden. Jeg havde troet, at vi kunne vinde flere mand-mand-dueller, men det kunne vi ikke i dag.«

»Det var stort set kun Mathias (Gidsel, red.), der igennem hele kampen sørgede for at vinde sine dueller og skabe overtal til os.«

Foto: Anna Szilagyi Vis mere Foto: Anna Szilagyi

I er foran med fire mål i første halvleg – hvor går det galt?

»Det, der ærgrer mig mest, er, at da vi står godt defensivt og Niklas har mange redninger, så laver vi tre-fire tekniske fejl, som vi ikke gør. Der kunne vi have slået større kapital af vores defensiv, men så skifter kampen karakter. Vargas får redninger, og vi bliver usikre.«

»Og så kommer Cañellas ind og gør virkelig ondt på os. Han viser, hvorfor han på et ttidspunktvar én af verdens spillere.«

I var på forhånd udråbt til store favoritter til EM-guldet. Har presset tynget jer?

»Nej, det synes jeg ikke. Resultaterne har været gode – indtil i dag. Vi må bare erkende, at vi i dag mødte et godt hold. Hatten af for Spanien. De er bedre end os i de sidste 40 minutter,« lød det fra landstræneren, inden han skulle på tv og igen forklare, hvorfor Danmark ikke skal spille finale søndag.