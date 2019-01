Midt i euforien over at have sikret sig en VM-semifinaleplads med en fornem sejr over de svenske ærkerivaler havde landstræner Nikolaj Jacobsen også en lille opsang til den danske presse.

For landstræneren har tidligere fået spørgsmål om, hvorfor han ikke gør brug af alle sine reserver.

Det gjorde han onsdag aften, hvor både Nikolaj Markussen, Morten Olsen og Henrik Toft - i modsætning til tidligere - fik masser af spilletid. Det blev der efterfølgende spurgt ind til.

Er du glad for, at du i dag kunne spille bredt og få fordelt spilletiden ud over flere spillere?

»Altsåå...det interesserer mig ikke at spille bredt. Det interesserer mig at vinde,« lød det fra Nikolaj Jacobsen.

»Jeg forstår slet ikke jeres tankegang. Det må jeg ærligt sige. Jeg synes, at det er noget mærkeligt noget at gå op i!«

Men glæden over sejren fyldte trods alt mest hos den rasende populære landstræner. Især var han begejstret over det danske angrebsspil i 30-26-sejren.

»Jeg synes, at vores angrebsspil - specielt i anden halvleg - var på rigtig højt niveau. Og vi tilspiller os næsten i alle angreb rigtige store chancer.«

Danmark møder fredag klokken 17.30 Frankrig i VM-semifinale, der spilles i Hamborg.