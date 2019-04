Nikolaj Jacobsen har forlænget sin kontrakt som dansk landstræner for håndboldherrerne.

Han førte Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og de resterende håndboldstjerner frem til VM-guld i januar, og den mulighed får Nikolaj Jacobsen også fremover.

Torsdag morgen meddeler Dansk Håndbold Forbund i en meddelelse således, at man er blevet enig med Nikolaj Jacobsen om at forlænge samarbejdet. Den nye kontrakt gælder til og med OL i Paris i 2024.

Om den nye kontrakt udtaler Nikolaj Jacobsen følgende:

De danske Verdensmestre i håndbold modtages til hyldest på Rådhuspladsen. Landstræner Nikolaj Jacobsen, Mikkel Hansen og Hans Lindberg Foto: Søren Bidstrup Vis mere De danske Verdensmestre i håndbold modtages til hyldest på Rådhuspladsen. Landstræner Nikolaj Jacobsen, Mikkel Hansen og Hans Lindberg Foto: Søren Bidstrup

»Jeg glæder mig over, at en lille lyshårede dreng fra Oure kan få lov at stå spidsen for det danske landshold og være en del af det her fantastiske hold i så lang en periode. Det er virkelig stort. Vi er på vej i en rigtig god retning og har fundet en god måde at gøre tingene på,« siger landstræneren og fortsætter:

»For hver gang vi er samlet, så glæder jeg mig endnu mere til næste gang. Det er virkelig en fornøjelse at arbejde med spillere, der er 100 pct. dedikerede til spillet og holdet. Som træner vil man gerne være sammen med nogen, som hele tiden gør deres ypperste for at blive bedre, og det vil de her drenge virkelig.«

Hos Dansk Håndbold Forbund lægges der ikke skjul på begejstringen over, at det er lykkedes at sikre en forlængelse med en så ombejlet herre i håndboldverdenen.

»Nikolaj Jacobsen er en eftertragtet herre på håndboldmarkedet, så jeg er usigeligt glad for, at han har takket ja til at tage endnu en omgang som landstræner for det danske herrelandshold. Der er vist ingen tvivl om, at Nikolaj er en hamrende dygtig træner og leder, der forstår at engagere og motivere spillere såvel som stab, så de alle yder deres mest optimale,« fortæller sportschef Morten Henriksen og tilføjer:

Nikolaj Jacobsen sammen med Mikkel Hansen under VM i januar. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Nikolaj Jacobsen sammen med Mikkel Hansen under VM i januar. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Hans interesse for hele tiden at forfine og udvikle håndbolden betyder, at vi også fortsat på herresiden i dansk håndbold kan være med helt fremme i verdenseliten.«

Det var i 2017, at Nikolaj Jacobsen blev ansat som dansk landstræner på en kontrakt, der var gældende i fire år frem, men som nu er forlænget med yderligere tre år.

I sin foreløbige periode som landstræner har 47-årig Jacobsen dobbeltjobbet, idet han også har været klubtræner i den tyske storklub Rhein-Neckar Löwen.

Eventyret i Tyskland slutter dog til sommer, hvorfor Nikolaj Jacobsen i fremtiden får rig mulighed for at dyrke landstrænerjobbet på fuld tid.

Nikolaj Jacobsen nåede selv at spille 148 A-landskampe som aktiv. Han er blandt indehaver af rekorden for flest socrede mål i en kamp med 15 af slagsen. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Nikolaj Jacobsen nåede selv at spille 148 A-landskampe som aktiv. Han er blandt indehaver af rekorden for flest socrede mål i en kamp med 15 af slagsen. Foto: JOHN MACDOUGALL

Når Nikolaj Jacobsen stopper i Rhein-Neckar Löwen til sommer, forventer han og familien at flytte tilbage til Danmark.

Som landstræner har Nikolaj Jacobsen indtil videre været en sprudlende succes.

Ved EM i 2018 førte han holdet frem til en semifinale, mens han triumferede på fornem vis med VM-guldet i januar. Derfor er landsholdet allerede kvalificeret til OL i Tokyo 2020.

Nikolaj Jacobsens næste opgave som landstræner bliver to EM-kvalifikationskampe mod Montenegro i næste uge.