Den danske landstræner har temperament. Ja, det læste du her sidst.

Nikolaj Jacobsen kan nærmest dirre af raseri på sidelinjen undervejs i kampene, og mod Egypten tog han det med ind i omklædningsrummet i pausen. Danmark førte kun 9-7 og havde problemer med at få spillet til at køre.

»Der kom lige et lille udbrud, og så var der noget konstruktiv redigering af vores spil. Jo, han smækkede døren og sagde et par høje ord. Så gik han over til det mere konstruktive,« siger Nikolaj Øris om landstrænerens pause-hidsigheder.

Det er hverken første eller sidste gang, at Nikolaj Øris har set sin navnebrors temperament i fuldt flor. Men der er ingen brok, for det var helt okay, at landstræneren talte med sine allerstørste ord.

Nikolaj Øris. Foto: Henning Bagger Vis mere Nikolaj Øris. Foto: Henning Bagger

»Der er ingen tvivl om, at han har temperament, og det var også på sin plads, at vi fik en lille opsang i pausen. Men heldigvis er der også en masse konstruktive ord i ham,« siger Nikolaj Øris.

Den betragtning var kampens spiller, Anders Zachariassen, helt enig i.

»Det var helt fortjent, når vi nu spillede sådan en rædselsfuld angrebskamp. Så jeg kunne godt forstå hans frustrationer. De kom også fra os selv. Vi kan ikke være bekendt over for alle de mennesker, der var dukket op for at se en håndboldkamp, at levere det niveau, vi gjorde i første halvleg,« siger stregspilleren.

Landstrænerens udbrud i pausen så da også ud til at virke - sammen med en vigtig taktisk ændring i at spille syv mod seks mod de ellers offensivt forsvarende egyptere. Danmar trak fra og vandt 26-20.

Anders Zachariassen. Foto: Henning Bagger Vis mere Anders Zachariassen. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes, at det var syv mod seks-spillet, der gjorde, at vi trak fra. Mikkel gør det fantastisk i midten og fordeler boldene med sikker hånd. Vi har vel ikke en eneste teknisk fejl i vores syv mod seks,« siger Nikolaj Øris, der var tilbage på banen mod Egypten på trods af problemer i baglåret.

»Når jeg skulle skifte ud, var det måske kun på 80 procent frem for 100. Jeg skulle lige være sikker på, at det holdt hele vejen ud til bænken. Det er i sprint, at det bliver udfordret mest. Jeg mærkede lige efter, hvad det kunne holde til. Så holdt vi lige lidt igen på nogle af løbene,« siger Øris, der mærker konstant fremgang med sin skade.

»Jeg håber, at fysikken giver lov til det. Jeg synes, at der var rigtig stor fremgang fra den anden dag til nu. Jeg kunne ikke spille mod Ungarn. I dag var jeg glad for at komme på banen, og det føltes okay.«

Danmark spiller næste kamp onsdag mod Sverige. Her vil et nederlag på fire mål være nok til dansk semifinale.