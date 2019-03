Den danske landstræner for herrehåndboldlandsholdet, Nikolaj Jacobsen, tilføjer snart et nyt job til sit cv.

Han skal være assistenttræner for GOGs U19-kvinder i den kommende sæson.

Det skriver GOG på sin hjemmeside.

Jacobsen, der førte Danmark til VM-guld i januar, stopper ved udgangen af denne sæson som træner i tyske Rhein-Neckar Löwen og har længe luftet tanken om at komme til at arbejde med unge mennesker igen.

Nikolaj Jacobsen med trofæet på Rådhuspladsen i København - her sammen med Mikkel Hansen (venstre) og Hans Lindberg. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nikolaj Jacobsen med trofæet på Rådhuspladsen i København - her sammen med Mikkel Hansen (venstre) og Hans Lindberg. Foto: Søren Bidstrup

Det bliver så på GOGs pigehold, hvor hans datter, Sille, skal spille i næste sæson. Jobbet kommer desuden til at være ulønnet.

Nikolaj Jacobsen bliver assistent for Keld Vilhelmsen, og over for TV 2 SPORT understreger Nikolaj Jacobsen, at han på ingen måde skal ind og være cheftræner for holdet.

»Jeg synes, det er vigtigt at sige her, at jeg er assistenttræner, og at det er Keld, der kommer til at stå med hovedansvaret for det her. Jeg vil gerne hjælpe til, og jeg vil rigtig gerne tilbringe noget mere tid sammen med Sille, som jeg ikke ser specielt meget i forvejen, fordi hun bor ude på Oure Kostgymnasium. Jeg tænker ikke, at det bliver nogen arbejdsmæssig stor belastning for mig,« siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 SPORT.

Som spiller tørnede Nikolaj Jacobsen ud for GOG både som ungdomsspiller og i de første syv år af sin seniorkarriere, inden han tog turen til Dormagen, Kiel, Viborg og Bjerringbro-Silkeborg.