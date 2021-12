Coronapandemien har allerede betydet flere ændringer i håndboldherrernes optakt til EM – og nu sker det så igen.

Denne gang er det dog en positiv en af slagsen. For Nikolaj Jacobsens tropper får nu en ekstra testkamp mod Norge, inden det går løs til EM i januar.

Det var ellers meningen, at de to nationer kun skulle mødes en enkelt gang, men nu bliver det altså til en fordobling.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) skriver således på sin hjemmeside, at landsholdet ud over den i forvejen planlagte testkamp mod Norge 6. januar også spiller mod nordmændene 8. januar.

Mikkel Hansen og co. skulle i første omgang have spillet mod Egypten 9. januar ved et opvarmningsstævne i Frankrig, men det blev onsdag aflyst grundet frygten for spredning af coronavirus og myndighedernes restriktioner i Frankrig.

De to testkampe mod Norge bliver spillet i Hillerød.

Tidligere var planen, at mødet med Norge skulle have fundet sted i Royal Arena, hvor der samtidig var lagt op til en storstilet hyldest af landsholdets OL-sølv fra sommerens lege i Tokyo. Men de planer blev ødelagt, da skærpede coronarestriktioner betød, at der ikke måtte komme tilskuere ind til kampen.

EM spilles i Ungarn og Slovakiet fra 13. til 30. januar.

Danmark spiller sin første kamp på turneringens første dag. Her venter Montenegro. Derudover skal Danmark møde Nordmakedonien og Slovenien i det indledende gruppespil.