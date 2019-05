Skjern-målmanden Emil Nielsen er blevet fravalgt til landsholdstruppen, fordi han ikke er en seriøs idrætsmand. Så skarp er udmeldingen fra landstræner Nikolaj Jacobsen.

Når Emil Nielsen står mellem stængerne for Skjern-holdet er han blandt ligaens bedste.

Men alligevel er han ikke at finde på listen over de fire målmænd, der er udtaget til Nikolaj Jacobsens bruttoptrup, som er blevet offentliggjort fredag.

Og det skyldes ifølge landstræner Nikollaj Jacobsen, at Emil Nielsen ikke har overholdt indbyrdes aftaler.

Emil Nielsen er her flankeret af holdkammerat Kasper Søndergaard, som er tidligere landsholdsspiller.

»Så længe, Emil ikke tager sin karriere seriøst nok, så kan vi i DHF ikke bakke op om ham. Vi vil ham gerne, rigtig gerne, men først og fremmest skal Emil ville det selv,« siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport.

Det er en hård udmelding fra den VM-guldvindende landstræner rettet mod målmanden, som faktisk tidligere har været en del af Jacobsens bruttotrup.

Men nu er det blevet tid til at se indad, konstaterer det unge målmandstalent, som ser den markante udmelding som en øjenåbner.

»Jeg lytter og kigger indad. Og det bliver helt sikkert mit fokus hen over sommeren. Det bliver en hård sommer for mig, for jeg skal være i god form, når jeg kommer ned til Nantes og skal starte op der,« siger Emil Nielsen til TV2 Sport med henvisning til, at han efter sommeren skifter til den franske håndboldklub.

Skjern-målmanden mener dog ikke, at han har undladt at passe sin træning. Der er blevet sat nogle fysiske mål, som han ikke har nået, men det handler dog ikke om, at han ikke har passet sin træning, forklarer han.

I truppen, som er udtaget til de kommende EM-kvalifikationskampe i juni, er det i stedet gengangerne Niklas Landin, Jannick Green og Kevin Møller, som er tiltænkt målmandsposten, mens Team Tvis-Holstebros Sebastian Frandsen er med som backup i bruttotruppen.

Landstræneren mener, at Emil Nielsen, som lige nu spiller DM-semifinaler for Skjern, mangler at vise, at han kan klare 60 stabile minutter.

Her er Nicolaj Jacobsens bruttotrup: - Målvogtere: Niklas Landin, Jannick Green, Kevin Møller.



- Stregspillere: Simon Hald, Anders Zachariassen, René Antonsen. - Fløjspillere: Johan Hansen, Lasse Svan, Magnus Landin, Magnus Bramming. - Bagspillere: Nikolaj Øris, Niclas Kirkeløkke, Jacob Holm, Mikkel Hansen, Mads Mensah, Rasmus Lauge, Lasse Andersson, Henrik Møllgaard. De resterende ti spillere i bruttotruppen: Sebastian Frandsen, Patrick Wiesmach, Emil Jakobsen, Henrik Toft Hansen, Jonas Porup, Michael Damgaard, Lasse Mikkelsen, Lasse Møller, Martin Larsen, Alexander Lynggaard.

»Man kan sige, at han jo stadig tager bolde og er en god målmand, men der er i hvert fald tre målmand, der er foran ham. Emil står godt, men mangler stabilitet. Han har ikke vist mig, at han kan stå godt i 60 stabile minutter,« siger Nikolaj Jacobsen.

Men der er i hvert fald mulighed for en frisk start for målmandstalentet, for efter sommerferien skifter Emil Nielsen altså Danmark ud med en tilværelse i Nantes, som nåede kvartfinalen i dette års Champions League.

Nicolaj Jacobsen fastslår, at Emil Nielsen på ingen måde er afskrevet på det danske landshold, men han bliver først taget i betragtning, når 'han har vist, at han tager sin karriere seriøst'.

Danmark skal uden Emil Nielsen møde Ukraine og Færøerne i denne sæsons to sidste landskampe. Det er den 12. og den 16. juni.