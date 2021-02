Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen blev mandag aften modtaget med klapsalver, jubelbrøl og flag, da han vendte hjem til Thurø med en VM-guldmedalje om halsen.

Men den flotte fejring fik et lidt kedeligt efterspil, efter det kom frem, at en borger havde anmeldt begivenheden for ikke at overholde forsamlingsforbuddet.

Og det ærgrer Nikolaj Jacobsen. Det fortæller han til TV 2.

»Jeg synes da, det er ærgerligt, at der er kommet en politianmeldelse ud af en god gerning. Og så synes jeg faktisk, at folk holdt god afstand. Det er klart, at du altid lige kan finde to billeder, lige da jeg ankom, men ellers synes jeg faktisk ikke, det var særlig slemt.«

Borgere på Thurø havde en varm velkomst til den lokale helt, herrehåndboldlandsholdets guldvindende træner, Nikolaj Jacobsen, som kom frisk fra VM i Egypten. Foto: Michael Bager Vis mere Borgere på Thurø havde en varm velkomst til den lokale helt, herrehåndboldlandsholdets guldvindende træner, Nikolaj Jacobsen, som kom frisk fra VM i Egypten. Foto: Michael Bager

Den 49-årige landstræner forklarer videre, at folk stod sammen i familier og ellers var spredt ud i et stort areal.

Men det forhindrede altså ikke en borger i at anmelde fejringen til politiet og efterfølgende anonymt udtale sig om det til Fyens Stiftstidende.

»Det er jo helt galt, hvad Thurø Borgerforening har stillet på benene af heltemodtagelse. Når man ser billederne fra begivenheden, kan man se, at folk står side om side og ikke bærer mundbind. Der er da grænser for, hvor dumme folk kan være,« sagde anmelderen til avisen.

Nikolaj Jacobsen blev overrasket, da han kom hjem. Foto: Mette Gregersen Vis mere Nikolaj Jacobsen blev overrasket, da han kom hjem. Foto: Mette Gregersen

Borgerforeningen, der stod for begivenheden, har til den fynske avis udtalt, at de ikke mener, de har gjort noget forkert, og at der blev holdt god afstand.

B.T. var også til stede ved begivenheden mandag aften, hvor en af borgerne, Mette Gregersen, delte sin begejstring.

»Der var vildt mange mennesker, der var pakket med folk og fakler hele vejen. Det var virkelig rørende. Konen hentede ham og kom med ham,« fortalte Mette Gregersen, der også understregede, at mange havde mundbind på, og der blev holdt afstand.

»Det var så fint. Han havde også mundbind på. Han blev glad og vinkede ud af bilen, de blinkede med lygterne. Han blev helt sikkert glad. Det ville alle blive rørt over. Det var lidt middelalderagtigt med faklerne, ikke noget kunstigt lys, og folk der bare stod helt stille. Det var flot.«

Foto: Michael Bager Vis mere Foto: Michael Bager

Fyns Politi har over for Fyens.dk bekræftet, at der er modtaget en anmeldelse, og at de nu er i gang med en 'juridisk vurdering af sagen'.

Derfor kan politiet endnu ikke fortælle, om de går videre med sagen, og om der kommer et eventuelt efterspil.

Søndag triumferede det danske landshold i VM-finalen med en sejr over Sverige på 26-24.

Dermed forsvarede de guldet fra 2019.