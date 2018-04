Montenegro, Ukraine og Færøerne.

Det er modstanderne, som det danske håndboldlandshold skal op imod i EM-kvalifikationen til slutrunden i 2020.

EM i 2020 spilles i Sverige, Østrig og Norge, og på forhånd var det givet, at Danmark med en placering i øverste seedningslag slap for modstandere som Frankrig, Kroatien og Tyskland.

Her til aften fik Danmark så sine gruppemodstandere i kvalifikationen, da der blev trukket lod i Trondheim i Norge. En lodtrækning, som landstræner Nikolaj Jacobsen kalder blandet.

»Det var en lidt blandet lodtrækning. Det bliver en speciel oplevelse at møde Færøerne, som vi har et godt forhold til, og som har mange spillere i Danmark. Montenegro var til gengæld et af de sværeste hold fra pot 2, ligesom Ukraine heller ikke var ønskemodstanderen i pot 3, så det bliver et par svære kamp,« siger den 46-årige landstræner i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Montenegro kender vi godt, og de har en masse dygtige, unge spillere. Samtidig er det heller ikke et sjovt sted at spille. Ukraine har jo et Champions League-hold i HC Motor Zaporozhye, og det borger selvfølgelig for kvalitet, ligesom de altid kæmper med om slutrundepladserne i kvalifikationsturneringerne,« siger Nikolaj Jacobsen.

Foreløbigt skal Mikkel Hansen og co. spilles første og anden runde i kvalifikationen mellem den 24. og 28. oktober i år, mens de resterende runder spilles i april næste år.

Inden da skal det danske håndboldlandshold forsøge at gå hele vejen, når de i januar næste år spiller VM på hjemmebane.