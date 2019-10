Landstræneren afprøvede flere nye ting, da Danmark tabte til Frankrig i Golden League i Aarhus.

I glimt viste det danske herrelandshold i håndbold det storspil, der i januar gav dem VM-guldet.

Men for mange fejl mod slut blev afgørende i 27-31-nederlaget mod Frankrig i Golden League-turneringen torsdag aften, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Langt hen ad vejen er jeg egentlig godt tilfreds. Jeg synes, vi var med, og i første halvleg var vi det bedste hold, men vi førte med for lidt efter første halvleg.

- Vi havde fine muligheder for at vinde kampen, men desværre var det os, der virkede som det mest urutinerede hold til sidst, da kampen skulle afgøres.

- Det var os, der lavede de dumme fejl, der gjorde, at Frankrig løb med sejren, siger han.

Landstræneren brugte blandt andet kampen til at afprøve flere af de spillere, der ikke var med i VM-truppen, og turneringen er også sidste mulighed for Nikolaj Jacobsen til at se spillerne an, inden han skal udtage holdet til EM.

- Hvis jeg ville have vundet for enhver pris, så havde jeg kørt med en mere fast opstilling, men det er ikke det, jeg skal bruge de her kampe til.

- Så giver jeg jo heller ikke dem, jeg kalder ind, en fair chance for at vise, at de skal med til EM, siger han.

Han ville dog gerne have undgået, at franskmændene havde fået revanche for VM-semifinalen, hvor Danmark vandt 38-30.

- Jeg ville da helst have vundet, og jeg synes også, at vi havde mulighederne. Jeg synes, vi lavede nogle dumme fejl til sidst og brændte for meget, siger han.

Det er Rasmus Lauge enig i. Han blev efter kampen kåret til den bedste spiller af tilskuerne, men alligevel var den rutineret playmaker ikke helt tilfreds.

- Vi fik brugt en masse folk, der kom ind og snuste lidt til det, og vi fik spillet os til mange gode chancer, men vi brændte alt, alt for meget, siger han.

Danmark skal lørdag møde Norge i en kamp om tredjepladsen ved Golden League-stævnet. Frankrig skal op mod Spanien, der tidligere torsdag slog Norge.

