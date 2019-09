Nikolaj Jacobsen er glad for sit aktuelle liv.

»Det er dejligt at være tilbage i Danmark, have nærhed med familien og udelukkende koncentrere mig om et enkelt job,« siger den danske landstræner.

Han er i gang med sin første sæson, hvor han udelukkende skal koncentrere sig om det danske landshold og ikke samtidig har trænerjobbet i Rhein-Neckar Löwen som en lige så vigtig beskæftigelse.

»Nye tv-aftaler omkring tysk håndbold ændrede hele strukturen, det var frustrerende og spolerede hele glæden ved trænerjobbet i Bundesligaen,« siger Nikolaj Jacobsen i et interview med Politiken:

»Derfor er det pragtfuldt, at jeg alene kan fokusere på verdens bedste spillere.«

Ja, Nikolaj Jacobsen er glad.

Også fordi han faktisk er træner for et landshold, der kan kalde sig forsvarende verdensmester OG OL-mester.

Derfor giver han i interviewet med Politiken udtryk for, at det helt store mål skal være at at vinde det forestående EM, så Danmark på samme tid kan være forsvarende mester af de tre store titler: EM, VM, og OL.

Nikolaj Jacobsen er nu KUN dansk landstræner. Foto: Savo PRELEVIC Vis mere Nikolaj Jacobsen er nu KUN dansk landstræner. Foto: Savo PRELEVIC

Det er en mundfuld af milepælske dimensioner, som kun håndboldstormagten Frankrig tidligere har formået at gabe over.Nikolaj Jacobsen kalder det en 'unik chance'.

I det hele taget bliver 2020 noget af et år for det danske herrelandshold.

Her venter ikke bare EM, men også et OL-forsvar i Tokyo. Historisk set har et dansk landshold haft svært ved netop at favne to slutrunder i samme kalenderår.

Den danske landstræner glæder sig.

»Det bliver noget af en mundfuld for landsholdet, men i forhold til det, jeg har været igennem i de sidste par år, bliver det nærmest let. Men naturligvis meget, meget spændende,« siger Nikolaj Jacobsen til Politiken.

EM i håndbold spilles til januar. Til den tid er der hele tre værter: Sverige, Norge og Østrig.

Forinden skal det danske landshold spiller den prestigefyldte opvarmningsturnering Golden League i Aalbortg og Aarhus i oktober.

Her bliver modstanderne Frankrig og enten Norge eller Spanien.