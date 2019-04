Danmark fik lørdag revanche mod Montenegro i EM-kvalifikationen, og det skyldtes især et solidt forsvar.

To EM-kvalifikationskampe mod Montenegro på fire dage. To helt forskellige danske landshold.

Det er konklusionen, efter at håndboldherrerne lørdag fik revanche for det overraskende 31-32-nederlag, de led onsdag.

Danmark vandt en storsejr på 37-26 over Balkan-landet i Royal Arena, og landstræner Nikolaj Jacobsen var lettet over, at det lykkedes danskerne at glemme det bitre nederlag og finde storspillet fra VM frem igen.

- Det har været en lorteuge indtil i dag. Det var dejligt at komme hjem og spille foran så mange mennesker, der skabte en fantastisk stemning.

- Jeg synes, at holdet viste en god reaktion ovenpå det, som alle var enige om, var en skuffende oplevelse i onsdags. Vi har lært godt af kamp et, siger landstræneren.

Specielt holdets anfører, målmand Niklas Landin, havde to vidt forskellige udtryk i de to kampe.

I kampen onsdag i Montenegro var han en skygge af sig selv, mens han på hjemmebanen lørdag fandt den ene fantomredning frem efter den anden og blev kåret til kampens spiller.

Landin mener, at niveauet i det danske forsvarsspil gjorde den store forskel.

- Jeg ville gerne have stået bedre i onsdags, men i dag fik vi vist vores rette niveau og fik også vist Montenegro, at vi spillede langt under niveau i onsdags.

- Vi stod mere kompakt og solidt i forsvaret og tabte ikke de mand-mand-dueller, som vi gjorde i onsdags, og det gjorde den helt store forskel.

Med sejren over montenegrinerne kunne Danmark sætte to point ind på kontoen og dermed bringe sig i front i Gruppe 8.

Her har holdet samme antal point som Ukraine, men er bedre indbyrdes. Danmark mangler to kampe i kvalifikationen mod Ukraine og Færøerne.

De to bedste hold i hver gruppe kvalificerer sig til EM-slutrunden, der spilles i Sverige, Østrig og Norge til januar næste år.

/ritzau/