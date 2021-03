Håndboldherrerne brugte deres søndag eftermiddag på at gennemprygle Nordmakedonien med hele 37-21 i Gigantium.

Dermed fik de danske verdensmestre oprejsning efter torsdagens nederlag i det omvendte opgør i Skopje.

Samtidig sikrede landsholdet sig overhånden i det indbyrdes regnskab med nordmakedonerne, hvilket betyder, at Danmark bør sikre sig førstepladsen i EM-kvalifikationspuljen.

Men Nikolaj Jacobsen var alligevel ikke helt tilfreds efter kampen.

Ikke så meget på grund af selve kampene mod Nordmakedonien, men mere fordi samlingen ikke har udviklet sig, som han havde drømt om på forhånd.

Et af landstrænerens helt store mål med denne uge var nemlig – endelig – at få spillet Lasse Møller ind på holdet frem mod OL. Men torsdag måtte Møller rejse hjem på grund af en knæskade, og det har været en alvorlig streg i regningen, forklarer Nikolaj Jacobsen.

»Det er jeg rigtig træt af. Jeg er også træt af, at Magnus Saugstrup ikke er her, for Magnus har jo vist sig at være ekstremt vigtig for os defensivt. Både med den ene og den anden forsvarsformation. Så vi er måske ikke nået så langt, som jeg gerne ville,« siger han og tilføjer:

»Men så var det fint at have Henrik Toft med på stregen igen og få ham kørt ind. Men jeg havde da håbet, at jeg var nået længere.«

Så er det en glad, mellemfornøjet eller utilfreds landstræner, der står her efter en uges samling?

»Jeg er jo altid glad, haha… Men som jeg siger: Det har ikke været en super uge, men det har været en okay uge, fordi vi har spillet os i en situation, hvor vi kan vinde puljen.«

»Første målsætning var at vinde begge kampe – så havde vi været næsten sikre på at blive nummer et. Og hvis vi ikke kunne lykkedes med det, så var anden målsætning at være bedst indbyrdes med Nordmakedonien. Det blev vi. Det er ok – men ikke super,« lyder det fra landstræneren.

Næste landsholdssamling er i slutningen af april, hvor Danmark skal spille to EM-kvalifikationskampe mod Schweiz og Finland.