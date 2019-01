Når landstræner Nikolaj Jacobsen kommanderer med sine danske drenge fra sidelinjen under VM i håndbold, fanger tv-kameraerne ofte de tatoveringer han har på sin højre arm.

Nu fortæller succestræneren, hvad tusserne symboliserer.

Hvis du kigger nærmere efter, bemærker du, at der er tatoveret adskillige små og tre store stjerner på landstrænerens arm.

Og det er der en særlig grund til.

»Jeg har mine tre børn (Freja, Sille og Linus, red.), der er mine store stjerner. Og så har jeg nogle små stjerner for de titler, jeg har vundet som træner eller spiller,« siger Nikolaj Jacobsen til Se og Hør.

Ugebladet spurgte efterfølgende om Nicolaj Jacobsen så skal have en stor VM-tatovering på ryggen, hvis Danmark løber med titlen på søndag.

Det afviser Nikolaj Jacobsen, men måske bliver det i så fald til en lille, ny stjerne på armen?

Først skal Danmark dog lige forbi de regerende verdensmestre fra Frankrig i semifinalen, der i modsætning til landsholdets hidtidige kampe ikke skal spilles på hjemmebane, men i Tyskland.

Coach Nikolaj Jacobsen of Denmark during the men's IHF Handball World Championship Group C match between Denmark and Saudi Arabia in Herning, Denmark, on Monday, Jan 14, 2019.

Det får landsholdsprofilen Henrik Toft til at komme med en opfordring til de danske fans.

Hidtil har de danske håndbolddrenge under Nikolaj Jacobsens ledelse gjort rent bord under VM, men i flere af kampene er der trukket store veksler på holdets bærende kræfter, Mikkel Hansen og Rasmus Lauge.

Det har ført til kritiske spørgsmål fra pressen, og efter sejren over Sverige onsdag fik det Nikolaj Jacobsen til at tage til genmæle.

