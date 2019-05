Nicolaj Jacobsen kæmpede og kæmpede - men til sidst kom tårerne.

»Det havde jeg ikke regnet med. Det er sådan en stor ære,« sagde han.

Onsdag aften var det tid til at sige farvel til den tyske klub Rhein-Neckar Löwen, hvor han sideløbende med landstrænerjobbet har været klubtræner.

Foran knap 10.000 tilskuere blev han hyldet i forbindelse med ligakampen mod Eulen Ludwigshafen.

Og tårerne kom, da et banner med hans navn blev hejst op under loftet i hjemmearenaen. Ifølge klubbens hjemmeside krammede han først sin søn ind til sig, siden holdt han hænderne foran sit ansigt, inden øjnene blev våde.

»Det var meget følelsesladet. Da Jenni (Jennifer Kettemann, klubbens direktør, red.) sagde, at jeg har forandret hele klubben, der pressede tårerne sig alvorligt på. Og at se ens navn ryge op i loftet var selvfølgelig meget emotionelt,« sagde Nikolaj Jacobsen til TV 2 Sport.

Jennifer Kettemans ord lød blandt andet: »Med din afsked slutter en æra his 'løverne', en femårig succeshistorie. Du har hævet hele klubben til et helt nyt niveau. Vi bøjer os for en sensationel træner og et sensationel menneske.«

I løbet af seks år har den danske træner vundet to mesterskaber, en pokaltitel, to Super Cup-titler og en titel i EHF Cuppen med klubben.

Og med sådanne succesfulde år var det derfor også et begejstret publikum, der i SAP Arena i Mannheim hyldede 47-årige Nikolaj Jacobsen.

Her blev der afspillet en hyldestvideo, inden det gule banner med hans navn blev hejst op i loftet.

»Det har været fem fantastiske år, hvor vi har oplevet mange opture – men også nedture – sammen,« sagde Nikolaj Jacobsen videre til TV 2 Sport.

Men selvom det var en følelsesladet og speciel aften i Mannheim, så er Nikolaj Jacobsen ikke et sekund i tvivl om sin beslutning.

Den danske landstræner opnåede sin hidtil største triumf, da Danmark tilbage i januar vandt VM for første gang nogensinde. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Den danske landstræner opnåede sin hidtil største triumf, da Danmark tilbage i januar vandt VM for første gang nogensinde. Foto: Søren Bidstrup

For selvom det hele kulminerede med VM-guldet tilbage i januar, så har det været hårdt for både ham og familien at dobbeltjobbe som landstræner og klubtræner.

Noget som han også tidligere har fortalt om til B.T: »Jeg må ærligt indrømme, at min krop og mit hoved trænger til falde lidt ned i de perioder, hvor der ikke er landsholdshåndbold. Stressen har hobet sig op efter fire tætte sæsoner og en femte her (i Rhein-Neckar Löwen, red.), hvor vi ikke er helt med fremme,« sagde Nikolaj Jacobsen tilbage i april.

Den danske træner forlængede senest med DHF, så han nu har kontrakt som landstræner til og med OL i Paris i 2024.

Men selvom det onsdag aften blev til et farvel foran hjemmepublikummet er Nikolaj Jacobsen ikke helt færdig endnu. Den 9. juni spiller Rhein-Neckar Löwen nemlig sin sidste kamp.

Nikolaj Jacobsens næste opgave med det danske landshold bliver den 12. og den 16. juni, når Mikkel Hansen og co. møder Ukraine og Færøerne i de sidste to EM-kvalifikationskampe.