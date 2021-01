Drama. Gyser. Historisk.

Danmark sikrede sig en plads i VM-semifinalen efter uhørte scener mod Egypten.

Forlænget spilletid over to omgange, to røde kort, to straffekast efter tid - og så en endegyldig afgørelse efter straffekastkonkurrence.

Danskerne kæmpede sig videre med nød og næppe mod VM-værterne.

Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

Og hvad siger man så til sine spillere, der dansede en intens tango med den videre deltagelse? Først var de videre, så var de på vej ud.

En rutsjebanetur af en anden verden.

Men da roen havde lagt sig, og landstræneren talte til sine spillere i omklædningsrummet, roste Nikolaj Jacobsen holdet for at have kæmpet sig tilbage igen og igen.

»Jeg sagde, at det var flot moral. Og specielt også efter vi nærmest er i semifinalen og så må ud i anden omgang forlængede spilletid og også miste Mikkel (Hansen, der fik rødt kort, red.). Det var ikke særligt kønt, men vi fik fightet os til en straffekastkonkurrence og så er det jo held,« lyder det fra Jacobsen.

De to hold skiftedes til at kvaje sig på besynderlig vis.

Og det udnyttede danskerne i sidste ende.

»Man kan sige, vi dummer os i den første forlængede spilletid, og Egypten dummer sig i den anden forlængede spilletid. Men jeg sagde, at jeg synes, det vigtigste var, at vi ikke har givet op, og vi blev ved, selvom tingene specielt efter pausen så svære ud,« siger landstræneren.

Han kan sammen med det danske landshold glæde sig over, at det nu står på en VM-semifinale mod Spanien fredag.

I den anden VM-semifinale møder Frankrig Sverige. Finalen og bronzekampen spilles søndag.