Nikolaj Jacobsen og de danske håndboldherrer leverede en historisk præstation, da de formåede at forsvare VM-guldet i januar.

Triumfen blev en kærkommen revanche for sidste års smertelige EM-fiasko – og den betyder samtidig, at Danmark vil blive betragtet som favoritter til sommerens OL i Tokyo.

Men landstræneren vil gerne allerede nu mane en smule til besindighed.

Han minder om, at det ikke står skrevet i kortene, at Mikkel Hansen & co. skal stå øverst på medaljeskamlen hver gang.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg ved jo godt, at når I (medierne, red.) sidder og kigger på det, så er vi favoritter til OL. Og ja, det er vi højst sandsynligt også, sammen med en håndfuld andre nationer. Men det viser sig jo – både for Danmark og mange andre lande – at det er rigtig, rigtig svært at klare sig godt i de store turneringer hver gang.«

»Særlig rent mentalt er det svært. Det er den største udfordring, synes jeg: det der med at ramme det mentale punkt, hvor man kan præstere på højt niveau. Det gjorde vi i Egypten, men det er der ingen garantier for, at man lykkes med hver gang,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han peger samtidig på, at man til slutrunderne også er afhængig af tilfældigheder, som man ikke altid selv kan styre.

Som Danmark eksempelvis oplevede det ved VM i forbindelse med den ultimative kvartfinalegyser mod Egypten.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Der skal meget til, før du vinder en af de store slutrunder. Det gør du ikke ret tit, og det er rigtig svært at gå hele vejen. Du skal jo have tingene til at gå op i en højere enhed på holdet, og du skal jo også have heldet på de rigtige tidspunkter – som vi havde til VM. Ellers vinder man altså ikke guld.«

Derfor skal danske håndboldfans også forberede sig på, at sidste års skuffelse ved EM i Sverige næppe bliver en enlig svale.

»Der kommer en slutrunde mere som den, vi havde i Sverige. Dermed ikke sagt, man skal ryge ud i puljen (som Danmark gjorde til EM, red.). Mindre kan jo også gøre det,« siger Nikolaj Jacobsen og slår et stort grin op.

Mere bekymret for endnu en nedtur er han trods alt ikke.

Men landstræneren understreger, at det lige nu er meget svært at spå om, hvilken udgave af det danske landshold vi kommer til at se til sommerens OL.

»Spillernes program lige nu – og resten af sæsonen – er jo helt vildt. Så i forhold til OL kan meget ende med at afhænge af, hvilke hold der går længst i Champions League, og hvem der er mest presset i Bundesligaen og skal bruge en hulens masse kræfter dér. Det kan sagtens få meget stor betydning,« lyder det.